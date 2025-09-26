英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
米哈遊新作《星布谷地》LOGO影片公開，場景風格酷似《動物森友會》？
中國開發商米哈遊（miHoYo）從 2023 年 6 月時就遭爆料，正在開發《動物森友會》競爭品，並且持續有多張遊戲截圖流出。直到 2024 年，米哈遊取得了新作中國遊戲版號和商標，確定命名為《星布谷地》。而不久前，米哈遊公開了《星布谷地》首個影片，曝光的畫面也被網友認為風格確實像是《動物森友會》。
米哈遊在 Bilibili 的《星布谷地》官方帳號上，公開了一部 15 秒的短片，主要就是遊戲中的場景和一隻奇怪的生物，並在最後揭開了《星布谷地》的官方 LOGO。根據先前中國遊戲版號和招聘透露的消息，該作是由上海米哈遊璃月科技有限公司開發，類形是動物、擬人、社交、Q版、生活模擬、UGC（使用者生成內容，玩家可以自行設計或加入某些東西到遊戲中）。
而目前曝光的畫面中，也疑似出現了遊戲中場景的一角，有不少中國網友認為根本就是《動物森友會》，尤其是樹木的呈現方式，以及背景直立升起的高地和瀑布，簡直是一模一樣。有趣的是，在預告中還出現了像是杏鮑菇的菇類，由於唸起來和《星布谷地》有點像，因此該遊戲也突然誕生了全新的稱呼「杏鮑菇地」
