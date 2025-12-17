米埔老翁遭私家車撞斃

「仙女姐姐」劉亦菲從來不讓人失望！她近期以絕佳狀態現身F1活動，隨後在IG分享不同造型的美照同樣引人注目。無論是F1活動上氣場全開的黑色裙裝，還是私底下隨性俏皮的牛仔造型，反差超大卻一樣好看。而唯一不變的，是她手上那個讓造型升級的LV Alma Trunk BB手袋！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前