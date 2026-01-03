米奇洛基被爆拖欠租金日內要還清否則被迫遷

【on.cc東網專訊】美國男星米奇洛基（Mickey Rourke）近日被指生活拮据，有傳他於美國洛杉磯的平房拖欠接近6萬美元（約47萬港元）的租金，業主入稟法院追討他3日內要還清否則被迫遷。

據知米奇於去年初以5,200美元（約41,000港元）的租金租平房居住，後來業主加租至7,000美元（約5.5萬港元）。米奇於上月18日獲業主貼通告催交租，並指他欠下5.9萬美元（約46萬港元）的租金，若3日內不清還就要遷出。

廣告 廣告

73歲的米奇洛基於80年代憑《九個半星期》（9 ½ Weeks）、《龍年》（Year of the Dragon）等電影走紅，及後事業一度受挫折直至2008年憑《拼命戰羊》（The Wrestler）重回一線並首獲《奧斯卡》影帝提名，之後他再獲邀於漫威（Marvel）超級英雄大片《鐵甲奇俠 2》（Iron Man 2）中飾演大反派Whiplash，演出備受讚賞。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】