經典作重映成戲院救星？本月重映《PTU》、《頭文字D》
米娜襲港．不斷更新｜天文台會在早上9時20分改發一號戒備信號
【Now新聞台】(08:48)天文台：米娜開始逐漸遠離，會在早上9時20分改發一號戒備信號。
(07:50)天文台會在未來一兩小時改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。
(05:21)教育局宣布，幼稚園上午班、全日班及部分特殊學校今日停課。
(04:15)天文台於凌晨4時05分發出黃色暴雨警告信號。
9月20日
(16:30)天文台預料，熱帶氣旋樺加沙會在未來兩三日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度，在下周初進入南海北部。
按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪；由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸，天文台呼籲市民留意最新天氣消息及做好準備。
(16:15)天文台表示，在下午4時，強烈熱帶風暴米娜集結在香港之東北偏東約120公里，預料向西北移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。
由於米娜已在下午於汕尾附近登陸，預料米娜會在今晚至明早移近珠江口一帶，並逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。
天文台指，除非米娜採取更接近本港的路徑及維持較高強度，否則改發更高熱帶氣旋警告信號機會較低，三號強風信號會至少維持至明早9時。
(14:50)強烈熱帶風暴米娜約下午2時50分登陸汕尾城區沿海。
(09:36)天文台表示，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。
(09:20)天文台發出三號強風信號，熱帶風暴米娜已增強為強烈熱帶風暴，按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
(06:54)天文台將於今早9時20分改發三號強風信號。
(06:37)教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童及智障兒童學校今日停課。
(06:36)天文台將於今早9時至11時之間改發三號強風信號。
9月18日
(22:00)天文台表示，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為樺加沙。
按照現時預測，樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。
天文台又指，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。
(21:40)幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校明日停課。
(21:15)位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為米娜。天文台指米娜逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，天文台會在明早9至11時改發三號強風信號。
(16:45)天文台表示，一號戒備信號至少維持至明早9時，天文台會評估明日是否日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台又稱，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。
(15:55)天文台預料本港在短期內可能受冰雹影響。天文台又預料強陣風吹襲香港，呼籲市民如身處室外，應盡快到安全地方躲避。
(07:45)天文台表示，一號戒備信號會在今日維持。
在上午8時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約570公里，即在北緯19.7度，東經118.9度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東東部沿岸。
過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北方向移動，橫過南海東北部。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。
按照現時預測，該熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。
9月17日
(21:23)一號戒備信號會在明日(周四)中午先維持。
(21:20)天文台發出一號戒備信號。
(19:46)天文台會在今晚9時20分發出一號戒備信號。
(12:05)天文台表示，位於呂宋的熱帶氣旋會在今日(9月17日)稍後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號，預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。
受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四(9月18日)稍後至星期五(9月19日)改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台指，受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，周末期間間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。
另一方面，預料另一個熱帶氣旋會在今明兩日於菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強及橫過呂宋海峽一帶，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。
(07:00)天文台取消黃色暴雨警告信號。
(06:21)預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時15分左右，長洲泳灘錄得每小時約80公里的陣風。
(06:11)預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時05分左右，天星碼頭錄得每小時約80公里的陣風。
(06:00)天文台發出黃色暴雨警告信號。
(05:55)預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午5時45分左右，橫瀾島錄得每小時約80公里的陣風。
(05:30)天文台指，未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響。
#要聞
其他人也在看
早晨天氣節目(09月20日上午7時) - 科學主任黎宏駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 2 小時前
鰂魚涌戰時炸彈．不斷更新｜警方指炸彈有極高危險性 希望今日日間完成原地處理
【Now新聞台】鰂魚涌濱海街地盤周五發現戰時炸彈，警方指炸彈性能仍然良好，有極高危險性，將原地處理。本台不斷更新消息如下：鰂魚涌戰時炸彈｜港鐵服務不受影響 城巴20條日間路線需改道行駛鰂魚涌戰時炸彈｜警方疏散約6000居民 冀今日日間完成原地處理(06:50)受發現戰時炸彈影響，今日電車來往北角總站及筲箕灣總站的服務暫停。其餘電車路線維持服務。(05:11)城巴表示，因警方及相關部門處理戰時炸彈行動持續，今日日間服務自頭班車起，將於英皇道一帶實施臨時交通安排。20條日間路線需改道行駛，另外部分途經英皇道等巴士站將臨時取消。城巴已加派前線人員於港島各主要巴士站，協助乘客及維持秩序，並已預留後備巴士在有需要時增強服務。鑑於預計北角、鰂魚涌及太古一帶交通會非常繁忙，乘客在出門前應預先規劃行程，並透過城巴網站及手機應用程式輸入個別路線號碼，查詢最新的服務安排。以下路線正實施特別服務安排，敬請乘客留意：改道路線 ｜ 2, 2A, 8H, 18X, 33X, 77, 81, 82, 82X, 85, 99, 102, 106, 116, 606, 606A, 608, 682, 722, A12(now.com 新聞 ・ 1 小時前
熱帶低氣壓米娜逐漸遠離本港
【Now新聞台】三號強風信號生效，天文台會在未來一兩小時改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。 過去數小時，熱帶低氣壓米娜於本港以北100公里掠過，正開始逐漸遠離與米娜相關的雨帶，正為珠江口一帶帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。過去數小時本港多處地區錄得約30毫米雨量，港島部分地區的雨量更超過50毫米。#要聞now.com 新聞 ・ 58 分鐘前
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
打風・米娜｜天文台將於9時20分改發一號戒備信號 珠江口一帶有狂風驟雨及雷暴｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，米娜已在下午於汕尾附近登陸。預料米娜會在今晚至明早移近珠江口一帶，並逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。除非米娜採取更接近本港的路徑及維持較高強度，否則改發更高熱帶氣旋警告信號機會較低。三號強風信號會至少維持至明早9時。Yahoo新聞 ・ 1 天前
打風｜天文台今早9時20分改發三號強風信號 米娜黃昏前後登陸廣東東部沿岸
【Now新聞台】天文台會在今早9時20分改發三號強風信號。 熱帶風暴米娜穩定地向西北方向移動，隨著米娜靠近廣東東部沿岸，本港風力預料將普遍增強，天文台會在早上9時20分改發三號強風信號。按照現時預測路徑，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，在本港以北約100公里範圍掠過。天文台會視乎米娜屆時的強度變化，其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
打風・樺加沙｜下周三風力達八號波標準 天文台：風暴潮可能相當顯著｜不斷更新｜Yahoo
天文台在下午 4 時 30 分發「特別天氣提示」，指按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天文台早上 9 時 20 分改發三號強風信號｜特朗普暗示延長美中貿易休戰｜關嘉敏認與黃家俊了解中｜9 月 19 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 9 月 19 日星期五，隨著米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今日早上9時20分改發三號強風信號。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。Yahoo新聞 ・ 1 天前
尖沙咀婚宴酒家「星薈」宣布陷財困須結業
【Now新聞台】尖沙咀婚宴酒家「星薈」宣布因陷入財困要結業。 「星薈」在社交平台發聲明，表示由於市場營商環境嚴峻，公司自8月中起財政陷入無法逆轉的困境，無法償還債務及繼續營運，經考慮後決定在本周三結業，目前正就清盤事宜索取法律意見。「星薈」近日傳出結業消息，多對新人今個月開始未能聯絡酒家，勞工處亦有接獲員工求助。#要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
鰂魚涌地盤現懷疑戰時炸彈 消息指警方需通宵處理 多間社區會堂開放供居民留宿(何嘉駿報道)
【Now新聞台】鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈，附近多棟樓宇及寫字樓逾三百人要疏散。現場消息指，警方需要通宵處理炸彈，當局開放多間社區會堂供有需要的居民留宿。在濱海街地盤發現的懷疑戰時炸彈長約1.3米，直徑約0.5米。警方爆炸品處理課人員帶同裝備到場處理，向地盤工人了解情況；消防在旁戒備；在附近太古坊寫字樓上班的職員需要分批疏散；附近一帶道路都要封鎖，居民亦要暫時撤離。鰂魚涌居民Yoyo：「我想回家時是無法回去，因為那邊已經封了，然後便出來等。其實我就不是太擔心，因為炸彈在對面而已，可能都沒有甚麼事。」鰂魚涌居民胡先生：「無問題的，放心。(你晚上有甚麼部署或安排?)沒有甚麼安排，順其自然，無事的。這些很少事，只不過是基於安全問題而疏散。」當局派出多輛旅遊巴接載居民到不同社區會堂留宿，有立法會議員估計有過千戶受到影響，已聯同關愛隊協助居民離開。立法會議員(香港島東)梁熙：「每一棟樓當中都可能有一些長者、有些獨居或行動不便，都要安排多些人上樓攙扶他們下來，甚或如果有特別醫療需要、特別維生機器等，我們都會了解清楚，對接相關的資源。」警方在中午左右接報，指有工人在工程期間發現一件可疑物品，為now.com 新聞 ・ 13 小時前
打風｜三號強風信號至少到明早九時 熱帶氣旋樺加沙下周中靠近廣東沿岸 本港天氣將轉壞
【Now新聞台】熱帶風暴米娜已於廣東汕尾登陸，在本港以北100公里掠過，三號強風信號至少維持至明早9時，天文台發特別天氣提示；另一個熱帶氣旋樺加沙下周中將靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞。 兩個風暴先後逼近本港，率先靠近的熱帶風暴米娜威力未算太大。在尖沙咀碼頭，有人風雨不改來釣魚，亦有遊客來維港拍照。東莞遊客梁小姐：「來之前會有擔心，因為我們要回去，擔心我們到時候回不去，但來了之後發現(天氣)還挺好的。」浙江遊客陳小姐：「現在還可以，現在我感覺風蠻涼爽的。」米娜逐漸遠離香港，不過緊接著下周有另一個熱帶氣旋樺加沙逼近香港，帶來惡劣的天氣。天文台高級科學主任張冰：「預料樺加沙會在未來兩、三日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度。按照現時預測，樺加沙會在下周中期靠近廣東沿岸，屆時本港天氣將會轉壞。」天文台指，樺加沙相關的風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸，市民要做好準備。根據天文台九天天氣預報，下周三吹東北風七至八級，離岸及高地風力更高達十級。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
「Labubu 熱」退燒？POP MART 股價應聲插水
POP MART 股價遭摩根大通下調評級後應聲下挫，市值瞬間蒸發數十億美元HYPEBEAST ・ 15 小時前
鰂魚涌發現戰時炸彈｜小米召回逾 11 萬輛 SU7 標準版｜譚詠麟去公廁化身「市民」受訪｜9 月 19 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 19 日（星期五）。天文台預測今晚至明日本港吹強風程度西北風，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，海有大浪及湧浪，氣溫介乎 26 至 29 度；明日轉吹偏南風，風勢逐漸減弱。展望星期日仍有驟雨；星期一短暫好轉及酷熱，隨後一兩日轉壞。明日最高紫外線指數約為 2，強度屬低。熱帶氣旋「米娜」明日橫過珠江口一帶後逐漸減弱；另一熱帶氣旋「樺加沙」未來兩三日移向呂宋海峽並顯著增強，下週中期或為廣東沿岸帶來狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海面非常大浪及湧浪。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
貓狗人道毀滅四年新高 去年581隻爆升七成 愛協：內地購平價寵物風險極高致棄養︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】近年不少機構均鼓勵領養動物，不過立法會最新一份《數據透視》指，疫情過後良好勢頭逆轉，2023年及2024年動物領養率下跌，而棄養及被人道處理的貓狗數量更有反彈跡象。愛協呼籲市民避免從非法渠道購買寵物，以免購入動物後才發現健康問題，因無力承擔醫療費用而選擇遺棄。香港愛護動物協會向《Yahoo新聞》表示，經濟環境因素加上移民潮持續，令港人飼養寵物的意願明顯下降。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
極危小葵花鳳頭鸚鵡香港覓得棲身地 保育人士憂「居住困難」 建人工巢箱助留港生存︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】極度瀕危的「小葵花鳳頭鸚鵡」在香港的城市公園中找到意想不到的棲身之所，但如今牠們和人類一樣面對「居住困難」。這些原產於印尼和東帝汶的白色鸚鵡，頭頂的黃色羽冠如皇冠般鮮明，在本港的公園內高聲鳴叫，約佔全球野生種群的 10%。目前全球成熟個體僅剩約 2000 隻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
國慶煙花2025｜港青酒店節慶自助晚餐煙花盛宴！7折起邊睇煙花邊歎波士頓龍蝦/龍蝦鉗伊麵/黑松露軟芝士
國慶的煙花特別璀璨，這天街上也特別多人，因為人人都想霸個靚位，以最美的角度看煙花！但其實最聰明的是，找間靚景餐廳book個靚位，一邊歎著冷氣，享受著美食，一邊看煙花！位於尖沙咀港青酒店四樓的再臨閣The Haven，憑藉無敵維港景色和豐富自助餐選擇，一直是自助餐愛好者的熱門選擇。餐廳最新推出10月1日節慶自助晚餐，結合國際美食和特色主題，7折優惠後人均$1,038起，即可食波士頓龍蝦、琵琶蝦、自家製刁草煙三文魚、黑松露軟芝士、燒有骨西冷以及一系列豐富甜點，之後更有靚位欣賞國慶煙花，為大家帶來難忘的用餐體驗。Yahoo Food ・ 1 小時前
鰂魚涌地盤發現二戰炸彈｜ 性能仍良好 附近6000居民須晚上11時前疏散 警方目標12小時拆彈｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】鰂魚涌濱海街一個地盤今（19 日）發現二戰時遺留的美軍空投炸彈，警方中午時接報，傍晚陸續展開疏散行動。至晚上警方在現場表示，爆炸品處理課人員確認該炸彈長約1.5米，重約1000磅，性能仍然良好，有極高潛在危險性，附近 18 幢大廈約 6000 名居民需要在晚上 11 時前疏散，涉約 1900 戶。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
九龍香格里拉金秋蟹逅自助餐買二送一！人均低至$359歎雞油花雕蒸蟹伴陳村粉/蟹黃蟹鉗蒸蛋白/蟹肉茶碗蒸
今秋來到Café Kool咖啡廳來一場「蟹」逅！每年9至11月正是品蟹好時令，10月開展的這場金秋蟹逅自助餐盛宴自助餐以蟹為主角，帶來雞油花雕蒸蟹伴陳村粉、蟹黃蟹鉗蒸蛋白日、蟹肉茶碗蒸，以及蟹粉葱油拌稻庭烏冬等，肯定是蟹迷最快樂的美味之約！Klook平台訂座更有買二送一優惠，人均低至$359就吃到！Yahoo Food ・ 20 小時前
米娜逼近 今早發3號波 超強颱風或下周二闖南海
9月的熱帶氣旋一波接一波。天文台昨晚預告，預料熱帶氣旋米娜會逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，會在今早9至11時之間改發3號風球。另一邊廂，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的另一熱帶氣旋會在未來數日顯著增強，下周初進入南海北部，預計下周二發展成超強颱風。天文台指，受其廣闊環流影響，下周中天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮am730 ・ 1 天前