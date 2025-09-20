米娜襲港．不斷更新｜天文台會在早上9時20分改發一號戒備信號

【Now新聞台】(08:48)天文台：米娜開始逐漸遠離，會在早上9時20分改發一號戒備信號。

(07:50)天文台會在未來一兩小時改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

(05:21)教育局宣布，幼稚園上午班、全日班及部分特殊學校今日停課。

(04:15)天文台於凌晨4時05分發出黃色暴雨警告信號。

9月20日

(16:30)天文台預料，熱帶氣旋樺加沙會在未來兩三日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度，在下周初進入南海北部。

按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪；由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸，天文台呼籲市民留意最新天氣消息及做好準備。

(16:15)天文台表示，在下午4時，強烈熱帶風暴米娜集結在香港之東北偏東約120公里，預料向西北移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

由於米娜已在下午於汕尾附近登陸，預料米娜會在今晚至明早移近珠江口一帶，並逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。

天文台指，除非米娜採取更接近本港的路徑及維持較高強度，否則改發更高熱帶氣旋警告信號機會較低，三號強風信號會至少維持至明早9時。

(14:50)強烈熱帶風暴米娜約下午2時50分登陸汕尾城區沿海。

(09:36)天文台表示，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

(09:20)天文台發出三號強風信號，熱帶風暴米娜已增強為強烈熱帶風暴，按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

(06:54)天文台將於今早9時20分改發三號強風信號。

(06:37)教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童及智障兒童學校今日停課。

(06:36)天文台將於今早9時至11時之間改發三號強風信號。

9月18日

(22:00)天文台表示，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為樺加沙。

按照現時預測，樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。

天文台又指，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。

(21:40)幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校明日停課。

(21:15)位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為米娜。天文台指米娜逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，天文台會在明早9至11時改發三號強風信號。

(16:45)天文台表示，一號戒備信號至少維持至明早9時，天文台會評估明日是否日間改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台又稱，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。

(15:55)天文台預料本港在短期內可能受冰雹影響。天文台又預料強陣風吹襲香港，呼籲市民如身處室外，應盡快到安全地方躲避。

(07:45)天文台表示，一號戒備信號會在今日維持。

在上午8時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約570公里，即在北緯19.7度，東經118.9度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東東部沿岸。

過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北方向移動，橫過南海東北部。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。

按照現時預測，該熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

9月17日

(21:23)一號戒備信號會在明日(周四)中午先維持。

(21:20)天文台發出一號戒備信號。

(19:46)天文台會在今晚9時20分發出一號戒備信號。

(12:05)天文台表示，位於呂宋的熱帶氣旋會在今日(9月17日)稍後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號，預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。

受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四(9月18日)稍後至星期五(9月19日)改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台指，受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，周末期間間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

另一方面，預料另一個熱帶氣旋會在今明兩日於菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強及橫過呂宋海峽一帶，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。

(07:00)天文台取消黃色暴雨警告信號。

(06:21)預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時15分左右，長洲泳灘錄得每小時約80公里的陣風。

(06:11)預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時05分左右，天星碼頭錄得每小時約80公里的陣風。

(06:00)天文台發出黃色暴雨警告信號。

(05:55)預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午5時45分左右，橫瀾島錄得每小時約80公里的陣風。

(05:30)天文台指，未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響。

