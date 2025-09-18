天氣

9月的熱帶氣旋一波接一波。天文台昨晚預告，預料熱帶氣旋米娜會逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，會在今早9至11時之間改發3號風球。另一邊廂，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的另一熱帶氣旋會在未來數日顯著增強，下周初進入南海北部，預計下周二發展成超強颱風。天文台指，受其廣闊環流影響，下周中天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮。

本港昨整日發出一號風球，昨早天色尚算不錯，天氣炎熱，市區最高達攝氏33.1度，隨着米娜逐漸逼近昨午開始有雨。天文台指，受華南的東北季候風與米娜的共同影響，昨晚至今日初時本港離岸海域及高地開始間中吹強風。預料米娜會逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，天文台在今早9至11時之間改發3號風球。按照現時預測路徑，米娜會在今日稍後至明日初時登陸廣東東部沿岸，同時將受東北季候風影響而逐漸轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台屆時會視乎米娜的強度變化、其烈風區與本港的距離及風力變化，評估須否改發更高風球。

廣告 廣告

天文台指，預料今日驟雨逐漸增多，明日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

隨著米娜遠離，下周初天色短暫好轉及酷熱，市民不容鬆懈，天文台預料位於菲律賓以東之西北太平洋的另一熱帶氣旋樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。

按天文台熱帶氣旋路徑圖顯示，樺加沙將由昨熱帶風暴逐步發展成颱風，下周一(22日)發展成超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里。天文台九天天氣預報顯示，下周二(23日)離岸及高地間中6級；下周三(24日)離岸及高地達9級。天文台指，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮，海有大浪及湧浪。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/米娜逼近-今早發3號波-超強颱風或下周二闖南海/600750?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral