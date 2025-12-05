米拉科斯塔酒店拔刀驚魂！ 中國前員工持刀闖宴會！

浦安市的宴會廳突襲

哎喲，東京迪士尼海洋園區本該是萬人歡呼的夢幻夜，誰知12月1日晚8點10分，米拉科斯塔酒店宴會廳內一派對正熱鬧，一名男子從背包掏出20公分菜刀展示，現場賓客尖叫四散！

小編刷到讀賣新聞頭條時心想，這不就是「迪士尼版持刀日劇」的續集嗎？來，咱們邊鎖背包邊聊聊這宴會廳危機，保證不嚇，只添點園區小警醒～🗡

背包菜刀的組織闖入

男子身高175-180公分穿黑T長褲，闖入舉行活動的宴會廳，從背包抽出銀色菜刀柄黑刀柄，環顧四周後從出入口溜走，無人傷。

共同通信報導，警方從目擊線索鎖定他朝JR舞濱站逃，搭電車北上。網友在X調侃：「迪士尼持刀秀，賓客變逃生遊戲。」這種闖入，這菜刀總讓人脊背發涼。🎭

中國前員工的JR逃亡

警方調查，男子是使用宴會廳公司前員工，動機疑私人糾紛，12月2日川崎市落網，以違反《暴力犯罪處罰法》逮捕。NHK報導，男子逃亡1天，警方從JR監視追蹤，

無武器傷人但嚇壞數十賓客。網友在PTT旅遊板po：「迪士尼前員工持刀，園區紅燈。」香港LIHKG笑說：「JR逃亡，台灣遊客怕怕。」這種逃亡，這前員工總讓園區多點警戒。🚆

網友的園區安全熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「東京迪士尼持刀闖宴會廳，前員工落網！」香港讀者笑：「菜刀秀，迪士尼新玩法？」有人怒：「私人糾紛別帶園區，安全爛！」；

有人嘆：「賓客尖叫，夢幻變驚魂。」讀賣新聞預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「米拉科斯塔會不會加強安檢」。這種熱議，這安全總讓人邊笑邊嘆：迪士尼美，菜刀更醒。📱

Japhub小編有話說

哇，這迪士尼持刀瓜寫完，小編的園區票都檢查了！從背包菜刀到JR落網，這宴會廳太戲劇。

如果你有迪士尼自保妙招，或浦安趣聞，留言區分享～下次挖個不闖的日本園區趣事，夢幻點哦！