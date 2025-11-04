低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
米紙素煙肉
Squly & Friends 森生活の靚得起 | Style 專欄 - Yahoo Style Hong Kong 我地🗓每星期都會有新漫畫架！
—
各式 Squly & Friends 精品🎁盡在：https://bit.ly/sqpin
—
🎈多款【免費】Squly & Friends 🤩
WhatsApp/Telegram/Signal/WeChat📱貼圖包😍
Mobile📱/Desktop🖥 Wallpaper 手機/電腦桌布😘
📲LINE Sticker 👉： https://bit.ly/au963
============================
Follow our Instagram: @squlyandfriends
============================
#squly #gift #cute #cutie #comics #quickrecipe #cartoon #recipe #veggies #veggie #bacon #easyrecipe #ricepaper #healthy #插畫 #插圖 #設計 #精品 #公仔 #漫畫 #卡通 #得意 #米紙素煙肉 #米紙 #素煙肉 #米紙食譜 #煙肉 #簡單食譜 #食譜 #簡易食譜
其他人也在看
雞蛋豆腐羹
雞蛋豆腐羹，滑順的口感還有肉香、豆腐香，算是家常料理的經典，沒有厚重的調味，從小到大都會喜歡，而且做法簡單，應該是家庭必備的料理之一。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8gCook1Cook煮一煮 ・ 21 小時前
粉絲食譜｜素炒韓式粉絲
韓式粉絲係我地最喜愛嘅韓菜之一； 但外出食超級油膩； 今次做咗呢個素菜版本； 少油高纖， 健康好味！Cook1Cook煮一煮 ・ 16 小時前
湯水食譜│五指毛桃竹芋湯 潤肺止咳轉季啱飲
近日天氣越來越乾躁，季節交替，特別容易氣管敏感又口乾和乾咳，這個時候，便又是五指毛桃出動的時候。五指毛桃健脾潤肺，加上煲湯後會有椰子雞湯的香氣，單用它來煲湯已很美味又有益，今次還加上同樣有清肺止咳，益氣補虛的竹芋，煲出來的湯水更滋潤，而且飲起來非常清甜，即睇如何製作五指毛桃竹芋湯：Yahoo Food ・ 16 小時前
鯖魚食譜│鯖魚炊飯 咁樣處理飯更甘香
天氣涼涼的，來一鍋炊飯便非常合時。鯖魚魚油豐富，除了直接煎來吃，用來做鯖魚炊飯也是有風味。在煲飯前，先在原鍋煎魚，再用煎鯖魚的油先把飯炒一炒才加水和調味，可以令飯粒更有魚香，煎過的鯖魚在水乾才放回去便不用怕煮太耐而硬，最後加少許麻油澆邊，可以令飯底微焦更香口，即睇如何製作鯖魚炊飯：Yahoo Food ・ 1 天前
蝴蝶酥食譜｜ 自製酥皮蝴蝶酥 極度鬆脆
蝴蝶酥 只需4種材料 睇完條片就知竅門喺邊 點先可以整到層層分明 記得開埋聲音聽就知有幾鬆脆 影片連結 : https://youtu.be/5EwUqf080SICook1Cook煮一煮 ・ 16 小時前
小食食譜｜韓辣豬皮魷魚魚蛋
簡單過煮咖哩魚蛋，不用爆炒醬料，韓辣醬加調味料幾方便，夠味又唔算太辣，十幾分鐘就煮好 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafeCook1Cook煮一煮 ・ 16 小時前
米線食譜｜神還原麻辣米線
今次教大家點樣喺屋企「神還原」米線店惹味嘅美食 ! 食譜包括「孜然雞翼」、「麻辣米線」、「涼拌青瓜」及「涼拌雲耳」，做法十分簡單，配合埋淘大大漠孜然風味醬及麻辣點煮醬，安在家中都可以輕鬆炮製到，有興趣嘅朋友一定要試試啦！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 12 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 8 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 15 小時前
真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」
KK園雖然暫時被剿，但它的故事真的耐人尋味。央視近日播出18歲內地學生胡一嘯講述在緬北51天經歷成為熱話！當日...BossMind ・ 1 天前
本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！
最近本地女生 Hidee 在 Instagram 帳號「dottiehidee」發片，分享她受爸爸拜託用一張珍 […] The post 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ first appeared on OLO. 這篇文章 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 1 天前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 14 小時前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 4 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老
44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前