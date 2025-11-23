米芝蓮一星名店延伸品牌「蘇浙小品」登陸山頂凌霄閣 江南精緻料理+維港靚景+打卡熱點一次滿足

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
連續11年榮獲米芝蓮一星的上海名店「蘇浙滙」，宣佈旗下延伸品牌「蘇浙小品」將於 11月27日 正式登陸香港山頂凌霄閣，新店以「味遊江南・輕享精緻」為主題，將淮揚與本幫菜融會一體，為食客帶來煥然一新的江南餐飲體驗。「蘇浙小品」以更親民精緻的形式呈現經典上海菜，主打手工點心、創意飯麵及特調飲品，讓食客在俯瞰維港美景的同時，細味江南風情。
江南風室內設計＋馬賽克打卡牆 成新山頂熱點
蘇浙小品由香港得獎設計師操刀，以「江南輕奢風」為主調，融合山水畫元素與現代曲線美學，營造典雅又時尚的氛圍。牆上更有專為香港店創作的江南山水圖，描繪水鄉河鮮、稻米與酒缸等在地特色，為餐廳增添文化韻味。餐廳入口的馬賽克打卡牆設計別具巧思，融入品牌商標「品」字小籠包造型及「I ❤️ Xiao Long Bao」字樣，成為山頂旅客的熱門拍照位，不論是窗邊座位還是戶外觀景區，食客均可飽覽維港景色。
必試菜式：江南刈包拼盤、小籠包三重奏
餐單方面，「蘇浙小品」以江南經典菜式作為靈魂，推出多款香港限定菜餚。開胃菜「招牌冷盤五小福」結合五款風味小食，包括酒香濃郁的紹興醉雞、彈牙爽口的素鮑魚、微辣的黑白雲耳、酸甜開胃的冰梅車厘茄及麻辣小黃瓜，充分展現江南菜式的細膩層次。主食中最受矚目的「江南刈包拼盤」將傳統刈包加入多款創意餡料，如回鍋肉、京蔥牛肉與雞絲青瓜，配以酸菜與芝麻醬，口感豐富；「麻婆豆腐鯛魚片配蝦籽蔥油拌麵」則融合川滬風味，香氣濃郁而不膩。
點心方面，餐廳的「上海三色雜錦小籠包」以紅、白、綠三色呈現麻辣、原味與素食版本，外皮薄透、湯汁飽滿，既保留經典風味，又符合現代健康飲食需求。此外，餐廳亦提供多款創意飲品，包括以花卉與中式酒為靈感的雞尾酒「玫瑰綻放」與「雲霄藍夢」，以及兩款無酒精特調「東方玉露」與「金雪初晴」，以紅棗、桂花及雪梨等中式元素打造清新養生之選，為整體用餐體驗增添優雅氣息。
開幕限定優惠＋午市一人餐 $108起享江南盛宴
為慶祝新店開業，「蘇浙小品」特別推出限時優惠：
開業消費賞（11月21日至12月4日）：單次消費滿$400即送上海點心乙份；滿$500送限量版香港特色鎖匙扣。
打卡送甜品（11月21日至12月18日）：追蹤品牌社交帳號或於Google留下好評，即可獲贈酒釀丸子或寧波湯圓乙份。
餐廳同時提供 「精選一人餐」午市套餐，$108起即可享前菜、主食及飲品。招牌選項包括上海擔擔麵、津白咸雞煨麵、蘇浙炒飯及經典炸排骨飯，讓上班族或遊客都能輕鬆享受一席江南好味。
