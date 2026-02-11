米芝蓮2026｜香港澳門指南3月19日澳門揭曉！必比登推介搶先公佈 適逢「摘星」制度100周年

米芝蓮2026即將揭曉！全城食客引頸以待，被譽為飲食界「奧斯卡」的年度盛事即將殺到。米芝蓮官方宣布，第18屆《香港澳門米芝蓮指南》餐廳發布慶典將於2026年3月19日（星期四）隆重舉行 。今屆典禮將於澳門上葡京綜合度假村舉行，屆時將會揭曉新一年度的星級餐廳名單。值得留意的是，今年適逢米芝蓮星級評審制度誕生100周年，令這張成績表更具歷史意義。想知道邊間餐廳新上榜？必比登名單幾時有？即睇內文詳情！

3月19日澳門派成績表！見證百年傳承

今年的發布慶典定於3月19日舉行，將雲集本地及國際頂尖名廚、傳媒及美食愛好者，共同見證港澳地區最新卓越食府名單的誕生 。官方特別提到，今年是米芝蓮星級誕生100 周年的重要里程碑。自1926年採用星級評審制度以來，這本紅書一直被視為全球餐飲指標 。因此，今屆慶典除了是一年一度的頒獎禮，更是一場向這長達一世紀輝煌傳承致敬的盛會 。

必比登推介名單3.12率先公佈

對於普羅大眾來說，主打「物超所值」美食的 必比登推介（Bib Gourmand） 往往比星級餐廳更具吸引力。官方已確認，今年的必比登推介名單將一如既往，於頒獎禮前一週，即2026年3月12日率先發布。屆時米芝蓮指南網站及手機應用程式亦會同步刊登相關文章，各位想尋找高質平價美食的朋友，記得Mark實這個日子 。

重溫米芝蓮5大評分標準

米芝蓮之所以具權威性，全因其嚴謹且獨立的評審機制。所有餐廳均由匿名評審員親自造訪，評分標準亦全球一致 。

想摘星？餐廳必須通過以下 5 大公開評估標準：

食材品質 廚師對味道與烹調技巧的駕馭能力 味道的融合 料理中展現的個性 餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）

註：餐廳的地點、裝潢或服務並不列入評選標準之中 。

還有一個月就派成績表，今年更是 100 周年，不知道會不會有更多餐廳驚喜升呢？打算 3 月去澳門玩的朋友，不妨留意下 12 號出的必比登名單，預早 Book 位食好西！

