米蘭市議會批准出售 歐洲足球聖殿聖西羅球場將拆除

（法新社米蘭30日電） 米蘭市議會今天凌晨批准出售聖西羅球場（San Siro Stadium）給米蘭雙雄國際米蘭與AC米蘭後，這座全球最知名足球場之一、享有「足球界的史卡拉歌劇院（La Scala Opera House）」美譽的標誌性球場，將走向拆除命運。

此前，國際米蘭（Inter Milan）與AC米蘭（AC Milan）都曾威脅，如果交易不獲通過，就將離開米蘭，並考慮過在郊區另覓場地。

經過長達11小時的辯論，市議會最終以24票贊成、20 票反對的結果，通過了以1.97億歐元的價格將聖西羅球場與周邊土地出售給國際米蘭與AC米蘭。這樣的票數足以讓義大利經濟中心米蘭正式頒布命令，米蘭雙雄將成為這座地標性球場及相鄰土地的所有者。

廣告 廣告

最終，由美國投資基金持有的國際米蘭與AC米蘭，以及米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala），在經過數年不確定性之後，為他們價值12億歐元的計畫取得了突破。

在現有聖西羅球場西側、目前作為比賽日停車場與地方公園的土地上，將建造一座可容納71500人的現代化新球場。新球場建成後，現有的聖西羅球場將幾乎完全拆除，原址將興建新的公園、辦公空間與娛樂設施，由建築事務所 Foster + Partners 與 MANICA 設計。

不過，推土機進場拆除聖西羅球場仍需等待數年時間。國際米蘭與AC米蘭將繼續在可容納75000名球迷的聖西羅球場比賽，直至2031年，屆時新球場預計能完工啟用。

米蘭各派政治人物均對出售聖西羅球場表達憤怒，認為薩拉繞過地方民主程序，只為避免成為「放任兩大世界級球會離開米蘭的市長」。一些議員批評方案缺乏新球場與周邊開發的細節，另有人認為出售價格遠低於此一黃金地段的真正價值。

不過，這項決議對義大利足球總會（FIGC）而言是利多。因為米蘭是2032年歐洲國家盃（Euro 2032）的潛在比賽城市之一，該屆賽事將由義大利與土耳其聯合主辦。FIGC必須在明年10月前向歐洲足球總會（UEFA）提交5座比賽球場的正式名單，可以是新建球場，或需要翻修的舊球場，只要工程能在2027年3月前啟動即可。

目前，義大利14座潛在候選球場中，僅尤文圖斯（Juventus）位於杜林（Turin）的安聯球場（Allianz Stadium）完全符合歐洲足球總會的標準。