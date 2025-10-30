屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
米蘭直擊｜港廚出戰世界廚藝大賽成世一 以印尼菜配港式燒鴨奪冠 （有片）
香港又多一個世一！說的是代表香港及亞洲出賽世界青年廚師學院大賽的Chef Ardy Ferguson，他成功以一道印尼菜混自創的港式燒鴨奪得全場總冠軍，今次Yahoo Food於米蘭全程直擊，即睇Yahoo Food專訪：
我寧願做到最好最準確，都不想為了時間而交出不完美的作品。S.Pellegrino青年廚師學院大賽冠軍Ardy Ferguson
為香港爭光不一定要是運動比賽或學術比賽！香港米芝蓮一星餐廳Belon大廚Ardy Ferguson在去年參加了，由意大利知名礦泉水品牌S.Pellegrino舉辦的青年廚師學院大賽，比賽在全球招募優秀的年青廚師，在經歷近一年，過五關斬六將後，成功成為首個香港廚師代表亞洲區，在10月28至29日以最後15強身份，殺入總決賽，並成功成為「世一」 ！今次Yahoo Food特意飛到決賽場地米蘭，全程直擊Chef Ardy參賽過程，看看這位30歲的年輕廚師是如何迎難而上！
關關難過關關過
S.PELLEGRINO舉辦的世界青年廚師學院大賽旨在要發掘全球烹飪界新星，既然說是全球，當然要成為最後15強絕非易事。首先15強其實是代表着世界各地15個不同的地區，好像意大利、英國、法國、中歐等等。參賽者必需要是18至30歲的餐廳大廚之一，在網上報名並獲得初賽資格，要先在該地區比賽並勝出，才能成為該區代表，參加最終決賽，而Ardy在去年10月則打敗亞洲其他對手，成功成為亞洲代表，要注意的是由報名當刻就要附上自創菜式，而整個比賽都不可以更換菜式。
當成為地區代表後，年青廚師會獲派一位於國際上富有知名度的廚師作師傅，Ardy師傅就是香港知名米芝蓮二星女廚劉韻棋Chef Vicky Lau，Chef Vicky曾在2年前擔任過比賽的評審，因此她對評分的準則亦有一定了解。這位星級師傅除了會指導年青廚師，亦會在決賽現場協助年輕廚師。
Netflix紀錄片級廚師做評審
今次主辦方在決賽找來重量級評審，包括2025年全球50最佳餐廳第1名Maido主廚Mitsuharu Tsumura、米芝蓮三星餐廳Odette主廚Chef Julien Royer等一共7位評審， 絕對是星光熠熠，猶如在看Neflix經典節目「Chef Table」一樣。而年青廚師需要在評審前介紹菜式的故事跟烹調技巧，其後需要接受評審們的提問。
演變經典菜式
比賽由意大利時間早上六點開始，每位廚師限時5小時，每位廚師與廚師之間開始的時間相隔20分鐘；整個比賽為期2日，Ardy是第二位上場，他的參賽菜式名為Archipelago Celebration（群島盛宴），「我在印尼長大，可能人越大越想念從前的味道，Nasi tumpeng是印尼非常經典的慶祝菜式，多數是30至40人一同享用，但我特意製作為一人份，因為我很想向評審和全世界展示這道菜式。」總是掛着招牌笑容的Ardy笑說，對他來說，這是一個令他快樂的菜式，他亦特意從印尼工匠中訂製了比賽用的木板跟刀具，去展示整個菜式。
向香港致敬
這道Archipelago Celebration包括椰漿飯、鴨肉、脆片、醃菜等多種傳統元素混合在一起，最令人感到驚喜的是，製作鴨肉的概念其實是來自香港，「香港雖然是個很小的城市，但我真的很喜歡這兒活力、菜式的多樣性，而且香港有很好的家禽，我希望用這道菜式致敬香港。」他用上甘蔗渣煙燻鴨肉，為鴨肉帶來獨特的甜味，而且鴨皮完美地製作為香港人愛吃的「玻璃皮」，輕巧得像一片薄到不能再薄的薯片。
少失誤但依然完美
在比賽當日，作為師傅的Chef Vicky Lau只能「出口」不能「出手」，即只可以幫助試味跟指導，「Chef Ardy是個頭腦很清晰的廚師，我很喜歡他的菜式很表達到自己，以及他的根源。」她說，師徒倆在香港時曾在早上5點就開始練習，想不到無獨有偶，今次Chef Ardy的比賽亦是從早上6點20分就開始，至中午11點20分結束。
在比賽結束後，Chef Vicky笑言Ardy非常放鬆，「其實在比賽中途，米煮得太濕潤，他需要重新煮過，但他依然非常冷靜。」Ardy聽後笑住解釋：「面對新的新廚房，總是有機會出錯，幸好當時還有時間給我們重新來過。」雖然在比賽最後的階段，Ardy有點超時，但他這樣說：「我寧願做到最好最準確，都不想為了時間而交出不完美的作品。」
首個香港「世一」年青廚師
最後的頒獎禮在米蘭知名景點斯福爾扎古堡（Castello Sforzesco）舉行，邀請了知名美食評論家Jay Rayner做主持，世界級主廚Pía León跟Jessica Rosval作晚宴主廚，最後在全球媒體見證後，Ardy成功突圍而出，除了成為「世一」，更是比賽中首位勝出的香港年青廚師！「我很高興能奪得冠軍，我亦不會輕視成為冠軍後的責任，但我認為今次比賽最重要的，是整個師徒制的幫助，以及我認識了14位非常優秀的廚師，現在我到不同地方都可以找到我的朋友，比賽亦成功連結整個行業，這是我認為比賽為我帶來最美好的事。」再次恭喜Chef Ardy以及導師Chef Vicky勇奪「世一」殊榮！
