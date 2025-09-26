英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
打卡2.5公尺米飛兔！免費開逛「米飛兔＋嚕嚕米」快閃店，周邊、活動一次看
米飛兔的粉絲注意啦！高雄夢時代購物中心最近展出２大快閃店，即日起～10/20盛大登場！分別是迎接70週年的米飛、以及歡慶80週年的嚕嚕米，不僅打造夢幻拍照場景，還推出多款限定商品與贈品，絕對讓粉絲們尖叫不已！現在就跟著小編的腳步，搶先目睹２大快閃店的魅力亮點吧！
米飛70週年夢幻場景拍到手軟
適逢米飛70週年，「米飛70週年紀念快閃店」以「可愛爆擊」為主題，在夢時代８樓時代會館打造「米飛70週年紀念快閃店」！走進快閃店，就能看到2.5公尺的巨大米飛，絕對要拍好拍滿！不僅如此，展區內有多款70週年限定商品，凡不限金額消費，就能獲得米飛雙面造型扇與展場繪畫區圖畫紙，若單筆消費滿899元，還可獲得限量米飛小吊飾１個。
▲來自荷蘭、深受全球喜愛的經典角色「米飛Miffy」迎來70週年。
▲本次「米飛70週年紀念快閃店」活動內容豐富，推出多款70週年限定商品，為收藏迷打造專屬回憶。
必收限定米飛胸章
另外，從9/25起每週四還會推出夢時代獨家限定米飛胸章，每週１款，而夢時代APP會員於即日起～10/12期間，累積消費滿500元就可兌換摸彩券參加抽獎。9/18～9/24期間，單筆消費滿666元並出示活動券的會員，還可參與限量100份的扭蛋抽抽樂活動。
▲即日起～10/12期間，累積消費滿500元就可兌換摸彩券參加抽獎。
還有米飛人偶見面會
最期待的「米飛人偶見面會」將於9/14、9/28及10/12下午２點半舉行，持當日不限金額消費發票就可兌換拍照券，每場限量50名，想要與米飛來張親密合照的粉絲可要把握機會了！
▲此次快閃店以「可愛爆擊」為主題，打造夢幻拍照場景，結合豐富周邊與限量好禮。
嚕嚕米快閃店也要逛
除了「米飛70週年紀念快閃店」，來自芬蘭國寶級角色嚕嚕米（姆明Moomin）也在夢時代舉辦80週年快閃店，帶來奇幻夢幻的北歐世界。現場設置了主題韓式拍貼機，讓粉絲們能與姆明一家人留下美好回憶。除了多款限量商品外，還有消費滿額贈送「棉花糖抱枕」等好康活動！
▲姆明80週年紀念快閃店於夢時代同步登場，展場現場設有多款限量商品。
米飛70週年、姆明80週年２大快閃店的活動時間都從即日起～10/20為止，喜歡這２位超人氣卡通角色的朋友們，一定要把握時間前往朝聖，除了能在夢幻場景中拍出美美的照片，還能把限定商品、贈品通通帶回家，快揪閨蜜、家人一起來夢時代，沉浸在米飛和嚕嚕米的可愛世界吧！
▲高雄夢時代同步推出「姆明80週年紀念快閃店」，帶來自芬蘭的國寶角色Moomin奇幻世界。
【活動資訊一次看】
米飛70週年紀念快閃店
日期：即日起～10/20
地點：高雄市前鎮區中華五路789號８樓（夢時代購物中心８樓時代會館）
姆明80週年紀念快閃店
日期：即日起～10/20
地點：高雄市前鎮區中華五路789號８樓（夢時代購物中心８樓時代會館）
夢時代購物中心 Dream Mall
地址：高雄市前鎮區中華五路789號
電話：07-813-5678
時間：週一至週四11：00～20：00／週五、假日前一天11：00～22：30／週六及連續假日10：30～22：30／週日及假日10：30～22：00
