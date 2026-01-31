粉公私家車自炒撞壆 的士撼尾「落井下石」 司機腰傷送院

【on.cc東網專訊】今日(31日)中午12時55分，一輛私家車沿粉嶺公路往上水方向行駛，途經古洞街市對開時，懷疑失控撞向石壆。其後，一輛的士從後駛至，懷疑收掣不及，再撼向私家車的車尾。救援人員到場協助，其中姓張(55歲)私家車男司機報稱腰痛，需要由救護車送往北區醫院治理；姓董(71歲)的哥無受傷，毋須送院。執法部門正調查車禍原因。

網上流傳一段由途經巴士乘客拍攝的影片，片段開首見到涉事私家車撞壆後停在快線，車身冒出陣陣白煙，連相鄰行車線亦散落不少零件碎片，但是司機並未亮起死火燈。

隨着巴士駛前，拍片者相應調整鏡頭角度，準備近距離拍攝私家車受損情況，未料後方突然有一輛的士衝前，直撞向私家車。私家車捱撞後被推前數米，的士則車頭冚摺起，畫面之後亦見到私家車車頭嚴重毀爛，相信是撞壆時造成。由影片開始至的士撞向私家車，中間相隔至少6秒。

影片令網民議論紛紛，有人批評的哥不是：「的士真係發雞盲」、「的士發緊夢」、「點解仲要落井下石？」亦有人笑稱：「自抄仲有錢收 人生一大樂事」、「自炒咗都笑出來～老闆你好」。另有留言關注拍片者遇上「千載難逢」的畫面：「片主個運鏡好似導演甘(咁)，知道接落黎(嚟)會發生咩事，鏡頭追焦甘(咁)去」、「咁都比(畀)你影到，讚！」

