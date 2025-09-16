粉嶺北石湖新村東段收地 至少30隻貓仍在原地 急尋義工協助救貓

【動物突發】動物往往成為城市拆遷下的犧牲品，被人遺留在原處。粉嶺北石湖新村東段(粉嶺榮福中心隔離)正進行收地工程，原來的居民已全部遷出，卻留下數十隻居民沒有帶走的貓貓。由於貓兒眾多，燃眉之急，貓義工阿Connie盼有更多人可協助將貓兒救起及帶走，如可協助，請Facebook 聯絡聯和貓墟專頁。

Connie表示，該村大部分人已搬走，尚有部分村民因不滿賠償而未搬走，但該區仍估計大約有至少30幼貓，10至20隻成貓，散佈在多間寮屋，貓隻目測健康，過往有村民餵飼。

聯和貓墟義工及上水三位義工昨日跟隨舊街坊入村探路，並捉走了2大2小的貓貓，將會替成貓絕育，另外，她今日再在現場捉走兩幼貓，已好心人即日領養。但無奈貓兒數目眾多，且散落各處，必須更多義工幫忙協助拯救。加上，拆遷工程在場，她坦言必須於幾日內救走該批貓貓，否則該地區被圍封後，更難救出貓貓。

如可協助，請從速facebook聯絡聯和貓墟專頁，或透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與義工阿Ｍing聯絡。

粉嶺北寮屋收地，估計有約30隻貓留在原地待救。

一旦封地展開工程，貓貓們將流離失所。

義工近日救起部分貓貓，現急尋更多義工參與救援。

