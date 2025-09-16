娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
粉嶺北石湖新村東段收地 至少30隻貓仍在原地 急尋義工協助救貓
【動物突發】動物往往成為城市拆遷下的犧牲品，被人遺留在原處。粉嶺北石湖新村東段(粉嶺榮福中心隔離)正進行收地工程，原來的居民已全部遷出，卻留下數十隻居民沒有帶走的貓貓。由於貓兒眾多，燃眉之急，貓義工阿Connie盼有更多人可協助將貓兒救起及帶走，如可協助，請Facebook 聯絡聯和貓墟專頁。
Connie表示，該村大部分人已搬走，尚有部分村民因不滿賠償而未搬走，但該區仍估計大約有至少30幼貓，10至20隻成貓，散佈在多間寮屋，貓隻目測健康，過往有村民餵飼。
聯和貓墟義工及上水三位義工昨日跟隨舊街坊入村探路，並捉走了2大2小的貓貓，將會替成貓絕育，另外，她今日再在現場捉走兩幼貓，已好心人即日領養。但無奈貓兒數目眾多，且散落各處，必須更多義工幫忙協助拯救。加上，拆遷工程在場，她坦言必須於幾日內救走該批貓貓，否則該地區被圍封後，更難救出貓貓。
如可協助，請從速facebook聯絡聯和貓墟專頁，或透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與義工阿Ｍing聯絡。
The post 粉嶺北石湖新村東段收地 至少30隻貓仍在原地 急尋義工協助救貓 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【Aeon】心動價商品 小寧波湯丸$14.9（即日起至30/09）
Aeon精選最新心動價商品低至$7.9，今期特別推介有零食、雜貨、服飾、家品、床品同電器等，包括九龍城寨炸魚蛋/墨魚丸/炸魚角/白魚蛋 $9.9/件、灣仔碼頭海參鮮蝦迷你水餃/精饌系列瑤柱迷你水餃$13.9/件、小寧波湯丸 $14.9/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本雨傘推薦2025：5大質感品牌讓你告別狼狽，輕量、防風、晴雨兩用
嚴選 2025 年 5 大日本高質感雨傘品牌，從隨身迷你傘到收藏級長傘，讓你輕鬆告別狼狽，應對各種生活場景與風格需求！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Amazon優惠｜Samsung T7 便攜 SSD 近底價，HK$1,780 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲
數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以接近歷史低價的價格促銷，4TB 型號現在只要 US$230 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限16/09）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏毛孔潔淨泥膜 100克 $148/2件、屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) 5包裝X110張買1送1、NATURALS BY WATSONS 摩洛哥堅果潤唇膏 $21.9/件、屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒 $139/件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【百佳】原箱優惠 津路原箱烏龍茶平均$6.7/支（即日起至18/09）
百佳網店精選原箱優惠，今日（9月15日）全網買滿$800憑優惠碼「MB15」更可即享92折！精選產品包括雀巢原箱香滑咖啡 250毫升6罐裝4排 $133/箱（買2箱再送15支雀巢咖啡椰青美式咖啡 /絲滑椰奶咖啡飲料）、可口可樂/ 雪碧/ 芬達/ 玉泉原箱汽水 330毫升8罐裝3排 $80/箱、津路原箱烏龍茶 500毫升24支 $160/箱、TEMPO 原箱三層印花衛生紙27卷裝 $89/箱（買滿$258送Miffy限定版摺叠行李袋1個、滿$408再送Miffy限定版縮骨遮！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
今日優惠｜爭鮮食正價下午茶餐享迴轉產品半價、天仁茗茶抹茶系列免費加珍珠 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 天前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 5 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
杜如風喪買嘢成網民人生目標 被封「公主教母」 曾因「世界級港女」封號多年冇拖拍
好熟日本嘅杜如風再次為TVB主持旅遊節目《解風東京2》，當然貫徹態度繼續喪食喪買。其中一集杜如風去到一間買二手名牌袋嘅店鋪「巡視」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
蔡一鳳歷老公盛品儒病逝 外傭頻繁離職騷擾仔女 坦承身心俱疲：連我這麽硬淨都差點崩潰
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院肝癌病逝，終年48歲，太太蔡一鳳忍痛完成喪禮及以中、英文撰寫告別信，字裡行間充滿愛意及不捨。除咗盛品儒病逝帶來重重打擊，蔡一鳳近日於社交平台透露家中遇外傭頻繁離職嘅困擾，令本已傷痛嘅情況下雪上加霜；佢提及，自2021年以來，家中接連多名家傭與司機在極短時間內辭職，甚至與中介公司鬧上法庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
甘比罕有談及家人背景 同大劉劉鑾雄同祖籍傳深得奶奶歡心
現年45歲嘅陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。平日生活低調又親民嘅甘比，日前喺小紅書上載影片罕有談及家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前