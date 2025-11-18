粉嶺警察宿舍芬園 40 歲女子墮樓亡 育一子一女 現場無發現遺書｜Yahoo

粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍發生一宗墮樓案。

【Yahoo 新聞報道】粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍發生一宗墮樓案，一名 40 歲女子從高處墮下，倒臥平台上，救護人員到場證實身亡。

現場是粉嶺粉嶺樓路 17 號芬園，事主是一名 40 歲姓顏家庭主婦，與家人居於上址。據了解，其丈夫今晨（18日）6 時半透過住所鏡頭發現女兒未起床上學，遂致電聯絡妻子，但無人接聽，對此感擔憂。其後近 7 時，保安發現事主躺在一樓平台上，遂報警求助。救護人員到場證實事主已無生命跡象，證實死亡。

據了解，夫婦二人育有一子一女，涉案單位沒有可疑或打鬥痕跡，現場沒有發現遺書。警方初步相信女子從高處墮下身亡，死者身上沒有可疑傷勢。據了解，死者最近曾向丈夫透露有抑鬱症狀。