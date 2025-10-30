【動物專訊】一隻懷疑被遺棄在粉嶺軍地村的老貓，不知經歷過多少痛苦，獲救起時全身發出臭味，走路一拐一拐，背部有傷口疑曾被其他動物攻擊，身體還有多種毛病，心臟有四級雜音，腎指數爆表，還可能需要緊急輸血。「阿虎愛屁」義工將貓貓改名為「軍女」，冀能夠盡力救活這可憐貓貓，亦盼大家為軍女集氣，希望能平安度過這生死關頭。

義工表示，求助人在粉嶺軍地村發現軍女，當時軍女全身發出臭味，毛髮凌亂，行路一拐一拐，求助人找到另一位幫義工幫手暫托，但發現貓貓身體狀況不妙，亦知道無法負擔沉重醫療費，因此向阿虎愛屁求助。

廣告 廣告

「當我們跟醫生打開貓袋，見到軍女的情況真的慘不忍睹。她瘦弱無力，身體發出臭尿味，初步檢查發現有嚴重脫水，低溫，有流感，心臟四級雜音，腎指數爆表，背後亦有一個含膿傷口，應該曾被其他動物攻擊過。」他指，軍女現時要留院治療，但中午收到診所電話，指軍女情況仍然嚴重，可能需要緊急輸血。

軍女已經是老貓，估計有12至13歲，但重量只得1.5公斤，十分瘦弱，不知被遺棄了多久。祝福貓貓能夠捱過這關，盡快康復。

貓貓日前在粉嶺軍地村被人發現，十分虛弱。

義工接手將貓貓送醫，發現貓貓健康情況極嚴重。

義工接手將貓貓送醫，發現貓貓健康情況極嚴重。

貓貓腎指數極差，或需要緊急輸血。

貓貓腎指數極差，或需要緊急輸血。

The post 粉嶺軍地村傷病老貓流落街頭 病情嚴重或需緊急輸血 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.