粉嶺軍地貨倉起火 2人不適

【Now新聞台】粉嶺軍地下午有貨倉起火，附近護老院須要撤離，2人疑吸入煙霧不適。

網上片段見到現場火光熊熊，大量煙霧升上半空。下午5時許，警方接報指馬料水新村附近一個貨倉有雜物起火，消防人員到場開動一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，並將附近護老院約30人疏散到安全位置。

火警約半小時後救熄。事件中有兩人吸入濃煙不適，須要接受救護員治理，起火原因有待調查。

#要聞