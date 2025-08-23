粉嶺鳳凰嶺邨MiC公屋平頂 預計2026年上半年竣工

【on.cc東網專訊】粉嶺鳳凰嶺邨1A期公營房屋項目前日(21日)舉行平頂儀式，最後一件「組裝合成」（MiC）預製件順利安裝。該項目為本港首棟採用MiC技術興建的40層高公屋，亦是規模最大的單一MiC大廈，共使用3,000個MiC組件，預計2026年上半年完工，讓輪候冊家庭早日上樓。

粉嶺北新發展區首個公營房屋項目的鳳凰嶺邨施工初期採用MiC 1.0設計，房委會與承建商於施工初期緊密合作，進行14次品質檢查，包括6次赴廣東工廠實地視察。項目及駐地盤團隊加時審批物料與圖紙，配合地盤進度及吊運安排，成功實現每5日完成一層的建築週期，13個月內安裝全部3000件MiC組件，地面與高空作業同步推進。

