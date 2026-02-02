全球首間「粉紅麥當勞」登陸深圳灣！麥麥美術館3大打卡位直擊：幾何小飛飛牆/巨型漢堡雕塑/歎McGriddles｜深圳好去處

全球首間「粉紅麥當勞」登陸深圳灣！深圳又有全新打卡地標，今次輪到麥當勞（McDonald's）大玩形象突破，於深圳灣萬象城開設了全球首間「粉紅麥麥美術館」。全店摒棄經典紅黃配色，搖身一變成為充滿未來感的粉紅藝廊。這裡不單止隨手一影都 IG-able，更被譽為今年深圳 Citywalk 的必去第一站。Yahoo Food 小編率先為大家實地考察，即睇內文打卡攻略！

顛覆快餐形象！全球首間「未來主義」粉紅藝廊

這間位於深圳灣萬象城 B 區粉紅大街的概念店，名為「麥麥美術館」。設計師以「未來主義美學」為靈感，將大眾熟悉的快餐文化提升至藝術層次。室內裝潢採用極簡的幾何線條，配合大面積的柔和粉色與白色主調，徹底顛覆了麥當勞的既有印象。 走進店內，就像逛博物館一樣，少女心瞬間爆發！

這間「粉紅麥當勞」全店摒棄經典紅黃配色，搖身一變成為充滿未來感的粉紅藝廊。（Yahoo Food圖片）

粉白色小飛飛打卡位。（Yahoo Food圖片）

3大必影打卡位：粉白色小飛飛+藝術牆＋巨型熱香餅雕塑

既然叫得做美術館，店內的「展品」當然是重點。店內隨處可見將麥當勞經典元素轉化成的藝術雕塑：食物雕塑有漢堡包、熱香餅、甜筒、薯條等，統統變成巨型雕塑，散落在店內不同角落，藝術感極強；店內設有一面專屬「小飛飛（Birdie）」的畫作牆，小飛飛牆設計復古得來又不失玩味，外牆更掛滿小飛飛的凹凸掛畫。偷偷說一個有趣知道給大家聽，大家熟知的「小飛飛」，原來在內地被稱為「大鳥姐姐」，打卡時不妨考考身邊朋友！

店內設有一面專屬「小飛飛（Birdie）」的畫作牆，小飛飛牆設計復古得來又不失玩味。（Yahoo Food圖片）

大家熟知的「小飛飛」，原來在內地被稱為「大鳥姐姐」！（Yahoo Food圖片）

到處都是「大鳥姐姐」！（Yahoo Food圖片）

店內隨處可見將麥當勞經典元素轉化成的藝術雕塑，漢堡包、熱香餅等，統統變成巨型雕塑。（Yahoo Food圖片）

睇得又食得！新年北上歎 McGriddles

雖然名為美術館，但這裡依然是一間切切實實的麥當勞餐廳，餐飲服務與其他分店無異。打完卡影夠靚相，當然要坐低醫肚。這裡還可以吃到港人最愛的 McGriddles（熱香餅漢堡）！ 今個農曆新年如果計劃北上深圳旅遊，記得將這個粉紅地標加入行程！

現場見不少人在打卡。（Yahoo Food圖片）

雖然名為美術館，但這裡依然是一間切切實實的麥當勞餐廳，餐飲服務與其他分店無異。（Yahoo Food圖片）

麥當勞深圳灣萬象城店（粉紅麥麥美術館）

地址： 深圳市南山區科苑南路 2888 號（深圳灣萬象城 B 區 B1 層）（地圖按此）

交通： 深圳地鐵 2 / 11 / 13 號線「后海站」G 出口直達

