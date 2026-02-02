八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
全球首間「粉紅麥當勞」登陸深圳灣！麥麥美術館3大打卡位直擊：幾何小飛飛牆/巨型漢堡雕塑/歎McGriddles｜深圳好去處
這間「粉紅麥當勞」全店摒棄經典紅黃配色，搖身一變成為充滿未來感的粉紅藝廊，即睇Yahoo Food小編實地考察：
全球首間「粉紅麥當勞」登陸深圳灣！深圳又有全新打卡地標，今次輪到麥當勞（McDonald's）大玩形象突破，於深圳灣萬象城開設了全球首間「粉紅麥麥美術館」。全店摒棄經典紅黃配色，搖身一變成為充滿未來感的粉紅藝廊。這裡不單止隨手一影都 IG-able，更被譽為今年深圳 Citywalk 的必去第一站。Yahoo Food 小編率先為大家實地考察，即睇內文打卡攻略！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
顛覆快餐形象！全球首間「未來主義」粉紅藝廊
這間位於深圳灣萬象城 B 區粉紅大街的概念店，名為「麥麥美術館」。設計師以「未來主義美學」為靈感，將大眾熟悉的快餐文化提升至藝術層次。室內裝潢採用極簡的幾何線條，配合大面積的柔和粉色與白色主調，徹底顛覆了麥當勞的既有印象。 走進店內，就像逛博物館一樣，少女心瞬間爆發！
3大必影打卡位：粉白色小飛飛+藝術牆＋巨型熱香餅雕塑
既然叫得做美術館，店內的「展品」當然是重點。店內隨處可見將麥當勞經典元素轉化成的藝術雕塑：食物雕塑有漢堡包、熱香餅、甜筒、薯條等，統統變成巨型雕塑，散落在店內不同角落，藝術感極強；店內設有一面專屬「小飛飛（Birdie）」的畫作牆，小飛飛牆設計復古得來又不失玩味，外牆更掛滿小飛飛的凹凸掛畫。偷偷說一個有趣知道給大家聽，大家熟知的「小飛飛」，原來在內地被稱為「大鳥姐姐」，打卡時不妨考考身邊朋友！
睇得又食得！新年北上歎 McGriddles
雖然名為美術館，但這裡依然是一間切切實實的麥當勞餐廳，餐飲服務與其他分店無異。打完卡影夠靚相，當然要坐低醫肚。這裡還可以吃到港人最愛的 McGriddles（熱香餅漢堡）！ 今個農曆新年如果計劃北上深圳旅遊，記得將這個粉紅地標加入行程！
麥當勞深圳灣萬象城店（粉紅麥麥美術館）
地址： 深圳市南山區科苑南路 2888 號（深圳灣萬象城 B 區 B1 層）（地圖按此）
交通： 深圳地鐵 2 / 11 / 13 號線「后海站」G 出口直達
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
IKEA美食站2月新品｜$13歎金沙脆脆雞髀／情人節限定榛子朱古力新地／沙田荃灣獨家酥皮松露湯
可口可樂2026｜Yahoo免費送可口可樂限量版水晶麻雀/迷你雪糕機！附換領攻略 2月9日準時開搶
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」
網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」
百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
出國旅遊公共交通潛規則｜泰國禁止飲奶茶食榴槤／杜拜禁止睡覺／土耳其男女分開坐
香港人熱愛旅遊，但出發前除了要留意簽證與機票，乘車要佩戴安全帶外，當地的交通「潛規則」同樣重要。如果你習慣在車廂內喝杯珍奶、或者在長途車上閉目養神，在某些國家可能會觸犯法例，隨時換來一張比車票貴幾十倍的罰單。Yahoo Travel為大家整理了全球幾個熱門旅遊地的交通禁忌，不想旅程變「罰款之旅」，出發前必讀！
壽司郎$12迷你漢堡扒壽司「明將化」？實試肉餅配飯 網民嘲：幾時出紅豆軍艦
香港壽司郎（Sushiro）推出全新 「迷你漢堡扒」，這款被形容為「肉餅配飯」的新品一出，隨即引爆網絡熱話。 不少食客試食後，不禁聯想起一代傳奇「明將壽司」，紛紛留言笑指壽司郎有「明將化」跡象，更有人召喚傳說中的「紅豆軍艦」回歸！
安基苑大維修︱宏福苑大火後工程停擺 業主大比數通過鴻毅辭任 需重新招標聘顧問︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】牛頭角安基苑大維修工程，僱用了宏福苑大火中涉事的顧問公司「鴻毅建築師有限公司」。安基苑法團昨舉行特別業主大會，票決是否接受「鴻毅」辭任，最終以九成贊成票通過，業主需要另覓顧問公司。
GD開箱極珍貴209.71克拉頂級鑽石珠寶頸巾，獨一無二Jacob & Co.「Bandana Royale」首飾
G-DRAGON（權志龍）再度攜手頂級珠寶品牌Jacob & Co.，親自操刀打造獨一無二的「Bandana Royale」珠寶領巾！Jacob Arabo更親上陣，與GD一同開箱的影片瞬間引爆熱議。
新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
聖誕結束新年的優惠火速跟進！今秋剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 再次在 Amazon 上出現了幅度可觀的折扣，現在低至 US$299 便可入手，換算後約為 HK$2,320。
銀行換新鈔首日 有市民提早排隊
【Now新聞台】本港三間發鈔銀行即日起，提供換新鈔服務。 在換新鈔首日，多間銀行分行都有不少市民提早排隊，有市民稱今年派利是的預算金額略為較去年多。滙豐、中銀香港和渣打三間發鈔銀行，由即日起至2月16日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。服務首三日，分行會提早於上午8時營業，額外營業時段會專門處理換鈔。「迎新鈔」即是外表簇新的舊鈔，亦適合封利是用。金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括網上或手機銀行使用轉數快等派利是，減少利是封及鈔票使用量。#要聞
深圳杉杉奧特萊斯廣場Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包
想在深圳一次過入手奢侈品牌，又不想舟車勞頓走多個商場？2022年開業的「深圳杉杉奧特萊斯廣場店」，是杉杉商業集團首次進軍華南市場、亦是其於深圳開設的首間分店，匯聚近200個國際及本地品牌，折扣低至1折起。本文為你整理Outlet樓層分布、交通方式、3大必攻亮點、必食餐廳及周邊酒店推介，一篇掌握深圳奢侈品Outlet一日遊攻略。
馬體會連簽3將 陸文添火力
【Now Sports】馬德里體育會一併引入3名戰將，當中包括前非洲足球先生陸文，實力大增。馬德里體育會周一宣佈簽入中場文度沙及奧比華加斯，同時落實前一天已宣佈羅致，從阿特蘭大引入的尼日利亞射手陸文（Ademola Lookman）。據法新社報道，文度沙是以2000萬歐元從艾爾切加盟。至於華加斯從西雅圖海灣者來投，海灣者曾在去年世冠盃與馬體會對陣。馬體會早於前一天宣佈陸文從阿特蘭大來投，及至周一才落實簽字。據報這宗轉會的費用達到4000萬歐元。陸文是阿特蘭大在2024年贏歐霸盃的最大功臣，決賽對利華古遜上演帽子戲法，他是2024年非洲足球先生。西甲球隊在冬季轉會窗大致交投淡靜，巴塞隆拿從艾希拿引入簡些路，而皇家馬德里未有動作。馬體會目前在西甲排第3，落後榜首巴塞隆拿10分。
2月生日優惠2026｜全港57個食買玩優惠：免費主題公園門票/唱K/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店/送生日蛋糕
Yahoo著數專員集合57個2026年2月生日優惠，包括免費歎自助餐、放題、和牛套餐、甜品拼盤、酒店Staycation優惠、餐飲優惠、電競場地、海洋公園/迪士尼樂園門票優惠及購物優惠等。
利物浦落實「新雲迪克」下季來投
【Now Sports】利物浦周一落實引入雷恩後衛謝利美積基，下季才加盟。利物浦周一發表官方聲明：「利物浦與雷恩就謝利美積基（Jeremy Jacquet）的轉會達成協商，該名後衛將於2026/27年球季加盟，不過仍需取得工作證與國際轉會紙。」官方未有透露轉會費，據報紅軍將會先向雷恩支付5500萬鎊，然後按合約內容再支付500萬鎊。現年20歲的謝利美積基在雷恩青年軍出身，曾效力B隊，到2024年升為一隊成員，本季在法甲上陣18場。在國際賽，他為法國U21及以下多個梯隊出賽。球評家指，此子踢法與目前紅軍中堅雲迪克相似，制空力強，本季在法甲空中爭奪的勝率高達75.51%，冠絕一眾法甲守將。消息指，紅軍是打敗包括車路士在內的多個競爭對手，才得以獲得心頭好。
換新鈔2026｜2月3日起換新鈔 一文睇清3大銀行換新鈔安排！呢間仲有長者專屬櫃位
就快到農曆新年，三間發鈔銀行將於2月3至16日提供新鈔及雖舊仍簇新的「迎新鈔」供市民兌換。三間銀行會提早營業時間，實施人流管理措施，以及提供網上預約，方便巿民進行換鈔。
Threads友招「第三者」？為享情人節自助餐買2送1優惠 人均$378起歎煎羊扒/蜂蜜烤全鴨抵到笑！網民教路一招避開「電燈膽」尷尬
2月14日的情人節，向來是情侶專屬的二人世界，然而今年情人節，卻因一個餐廳優惠打破傳統，變成奉旨的三人行？原來，紅磡都會海逸酒店Promenade西餐廳推出的情人節「買2送1」自助餐優惠，低至人均$378起，但規定「總人數至少3人且為3的倍數」，為了享用優惠，甚至有網民啲社交平台徵「第三者」！
胡‧說樓市｜新居屋安楹苑: 預製廁所接口現積水，鑿開地台驚現大窿?
新居屋安楹苑爆出交樓質素爭議！《胡‧說樓市》直擊低層單位，在未接通水電的情況下，洗手間地台濕度高達26.2% 。業主報執修竟被房署以「肉眼看不見」為由拒絕，拆開地台後更發現驚人「大窿」與積水。究竟「十年結構保證」是否形同虛設？
哪道小吃最能代表台灣？一票網友激推「１美食」：外國人接受度最高
台灣美食文化豐富多元，從傳統早餐到夜市小吃，無不令人垂涎三尺。近期，一名網友因表姊即將帶美國姊夫來台旅遊，而在網路上詢問有哪些代表性美食值得推薦。問題一出，眾多網友紛紛提出建議，其中一道小吃更被譽為「
【7-11】買油/米/罐頭/卷紙/廚紙/抹手紙滿$100即享8折（即日起至04/02）
由即日起至2月4日，到7-Eleven買油、米、罐頭、卷紙、廚紙、抹手紙滿$100，即享有8折優惠，趁新年前買齊精選日用品返屋企啦！
世界級Pizza名店Vincenzo Capuano登陸灣仔利東街！全球Top 13意式薄餅＋必試金剪刀剪「空氣感」餅皮
香港Pizza迷有福了！繼中環Fiata勇奪亞太區排名前列後，另一間在全球薄餅界舉足輕重、於 2025年「50 Top Pizza」全球薄餅店中排名第13位的Vincenzo Capuano驚喜宣佈，即將進駐香港灣仔利東街！這間以創新與傳統結合見稱的名店，將為香港帶來最具話題性的「當代拿坡利薄餅」。
內地鼓勵各地增加春節期間消費品以舊換新補貼數量
中國商務部等發布《2026「樂購新春」春節特別活動方案》，將在2月15日至23日(春節9天假期)開展「樂購新春」春節特別活動。支持措施包括指導有獎發票試點城市在春節期間加大獎金投放力度；鼓勵各地增加春節期間消費品以舊換新補貼數量，加大線下實體零售支持力度；以及鼓勵金融機構與重點商戶合作，策劃春節專屬活動等。 在加力以舊換新方面，活動方案提出，鼓勵各地增加春節期間消費品以舊換新補貼數量，加大線下實體零售支持力度，動員企業春節期間持續開展汽車、家電、數碼和智能產品相關展銷活動，引導企業打造智能終端等產品體驗專區，對到店體驗消費者給予更多優惠，加大政策解讀和線下體驗式消費宣傳力度，營造濃厚換新氛圍。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
羽毛球｜伍家朗宣布升呢做爸爸 社交平台公開BB性別：我準備做老豆喇！
香港羽毛球男單代表伍家朗迎來人生新階段。31歲的伍家朗周一（2日）在社交平台分享喜訊，與太太一同手持胎兒超聲波照片合照，正式宣布即將榮升爸爸，同時透過性別揭曉相片公布新成員是一名男嬰。
【鮮芋仙】指定奶茶/奶綠限時買一送一（即日起至11/02）
鮮芋仙推出限時優惠，由即日起至2月11日，芋泥奶茶/奶綠及布丁奶茶/奶綠，所有時段買一送一，優惠只限凍飲及外賣自取，不適用於外賣平台。每日限定100份，售完即止，額外加購的配料以正價計算。
49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器
即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！