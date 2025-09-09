粉絲丟內褲拿來做公益 Marz23小巨蛋開唱

▲TRASH樂團主唱Marz23（如圖，阿夜）將於11月22日在台北小巨蛋開個人演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

[NOWnews今日新聞] TRASH樂團主唱Marz23（阿夜）今（9）日在台北舉行記者會，宣布將於11月22日在台北小巨蛋舉辦個人演唱會「不簡單的演唱會」。記者會上他分享演出時的趣事，透露曾有熱情粉絲往台上拋丟內衣和阿嬤內褲，而他將這些「戰利品」捐給公益機構時，還一度被當成怪人。此外，他的爸爸是已故藝人安迪，他表示，演唱會將保留專屬座位給在天上的爸爸，跟他共享好消息。

▲Marz23（如圖）去年以TRASH主唱身分在小巨蛋開唱，今年11月要以個人身分在小巨蛋演出。（圖／寬宏藝術提供）

首攻小巨蛋 心境既熟悉又陌生

Marz23本名林志融，外號阿夜，他來自演藝家庭，爸爸是安迪，媽媽是陳慧娥，姊姊是歌手林吟蔚，他15歲就簽約出道，至今也出道19年，回想去年他以TRASH主唱身分在小巨蛋開唱，今年11月以個人之姿登上同個舞台，他形容這種感覺「似曾相識，卻又像是第一次」，出道至今，他累積了多首熱門歌曲，從霸榜金曲〈我不是饒舌歌手〉到療癒人心的〈陪你失敗〉，再到近期的新作〈癡情暈船仔〉，曲風多元。他透露，這次演唱會將有別於以往，是「屬於23部隊的心靈盛會」，無論是舞台設計、歌單編排還是嘉賓陣容，都會有很大的突破，處處充滿驚喜。

坦言身分錯亂 以音樂克服挫折

出道8年以來，Marz23坦言每個階段都會遇到不同的挑戰，他表示，在同時身兼TRASH主唱和Marz23兩個身分時，曾感到心態上的錯亂與矛盾，但他將這些掙扎化為創作靈感，轉化成音樂作品，「現在算是我非常好的狀態。」

以作品證明 單飛不解散

談到TRASH樂團的關係，Marz23強調團員間已經像家人一樣，有著長達15年的深厚情感。他坦言，剛開始發展個人事業時，曾被外界揶揄：「團不玩了喔？單飛比較紅嗎？」他對此感到憤怒，並決定用作品來證明，「後來〈Holy Trip!〉、〈終究還是因為愛〉，〈幸福的末班車〉拿金曲獎，證明我不是你們想得那麼膚淺，我們的感情不是你們想的那樣。」

2025 Marz23「不簡單的演唱會」購票採個人實名制，門票將於9月17日中午12:00全面啟售，實名制詳情與規定、購票請見寬宏售票系統。

