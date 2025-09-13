粉絲慶崔然竣生日！請飛機應援本人秒發限時

▲TXT 崔然竣（如圖）生日撞期演唱會，粉絲砸重金請飛機拉應援，然竣看到後超驚喜，急忙拿出手機發限動。（圖／翻攝自yawnzzn）

[NOWnews今日新聞] 日前剛宣布5人全體續約的韓國人氣男團，TOMORROW X TOGETHER正在美國火熱巡演中，不料成員然竣生日（13日），剛好碰上今日在洛杉磯的演唱會，就有一位MOA砸重金包飛機拉應援橫幅，讓現場氣氛瞬間到最高點，然竣本人也超激動，當場掏手機拍下畫面PO限時。

MOA重金寵然竣 包飛機拉應援橫幅

TXT自2019年出道以來，以超強實力和帥氣外表圈粉無數，「ACT: TOMORROW」世界巡演從亞洲起步，現在殺到美國洛杉磯，準備和美國的MOA相見。當時演唱會舉行到一半，只見一架飛機拖著巨型橫幅，從體育場上空緩緩飛過，橫幅上寫著「Born To Be Genius Yeonjun Day」和「Our first last love Yeonjun HBD」等溫馨應援，現場觀眾尖叫聲不斷，就連其他成員也紛紛抬頭張望，氣氛瞬間到達最高點。

廣告 廣告

▲MOA大手筆包下飛機拉應援橫幅。（圖／翻攝自@archivezzn）

然竣超驚訝 秒掏手機發限時

然竣的反應更是讓人融化，看到海報的那一刻，他立刻停下動作，興奮地拿出手機錄影，還馬上分享到IG限時動態，和全球MOA一起分享這份喜悅。粉絲貼文更是瞬間刷爆，紛紛表示「Yeonjun的反應太真實了！」、「看到他笑成這樣，我們也跟著哭了！」，TXT成員如Soobin、Beomgyu等人也加入互動，團員之間互動超可愛。

豪華應援非首次 偶像粉絲總是雙向奔赴

這不是TXT第一次收到粉絲的豪華應援，時常可以看到粉絲買廣告車、包下咖啡廳做生日應援等，粉絲們發揮創意的應援，總是讓他們感動不已，而他們也很願意在網上和粉絲互動，願意和粉絲雙向奔赴是TXT的一大亮點。

看更多TXT相關新聞

BTS師弟團TXT全員續約了！演唱會爆喜訊 兌現一起走得更長遠承諾

更多 NOWnews 今日新聞 報導

AAA、ACON今天2時段ibon全面開賣！59區遮蔽座位、搶票攻略一次看

AAA今天1300開賣！interpark搶票、3階段販售網址、完整名單1次看

AAA完整卡司、售票資訊一次看！1張票僅1980元 分2階段9／13開賣