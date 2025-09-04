粉絲抓包台北夜遊 蔡依林晚上10點還沒睡

▲天后蔡依林（Jolin，如圖）日前分享自己每天晚上9點半睡覺，不過卻被目擊晚上10點跟朋友吳青峰、蔡健雅還在外面遊蕩，嚇得直說：「蔡依林還沒睡！」（圖／凌時差提供）

[NOWnews今日新聞] 天后蔡依林（Jolin）日前在Podcast節目中，分享自己為了維持狀態，每天晚上9點半就會上床睡覺。不過昨（3）日晚間，蔡依林被粉絲目擊跟朋友吳青峰、蔡健雅晚上10點還走在台北街上，讓大家嚇得說：「蔡依林還沒睡！」今日她也透過社群回應，提及吃飯時也被餐廳提醒該去睡了。

蔡依林晚上10點還不睡！被網友路上目擊

一名網友昨日透過Threads發文，寫下「剛在路上遇到蔡依林跟青峰還有蔡健雅，不過已經十點了蔡依林還沒睡。」引起眾多網友討論，「依林平常都很乖應該是交到壞朋友」等，笑瘋許多人。

該貼文也吸引蔡依林本人回應，她在IG限時動態PO出此則貼文，並且寫下「餐廳服務生也自主提醒了廚房JST了喔！」接著表示「餐廳提供的睡眠服務很親切、很周到！」

對此蔡依林的同行友人，蔡健雅也跟著轉發，表示自己就是讓蔡依林晚睡的「損友無誤」，讓網友會心一笑。

▲蔡依林晚上10點不睡覺被網友目擊，在社群親自回應「被餐廳提醒。」（圖／蔡依林IG＠jolin_cai）

蔡依林生活極度自律 為展現自己更多風采

「蔡依林早睡說」是近期網路上最熱門的話題，她表示嚴格的自律是為了讓自己擁有足夠的自由，「我早睡就有更多精力表演、去展現自己。」認為對她來說，這並不是一個犧牲跟壓抑，而是為了讓自己可以生活得更輕鬆的方法。

