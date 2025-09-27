粉絲瘋狂提問 楊乃文崩潰喊：你們很多問題

▲楊乃文（如圖）近日到中國舉行《NOIR黑》巡迴演唱會，不料到了問答環節，粉絲開始狂問奇怪問題，例如想要什麼超能力，讓她崩潰喊：「你們很多奇怪問題」。（圖／亞神音樂提供）

[NOWnews今日新聞] 「搖滾天后」楊乃文以震撼嗓音席捲樂壇，今年推出《NOIR黑》巡迴演唱會，選在livehouse貼近歌迷，首兩場於上海、南京連續開唱，門票秒殺完售。她首度開放台上回答歌迷提問，面對五花八門的問題與示愛，楊乃文笑稱「你們真的有很多奇怪問題耶」。

走黑色搖滾風格 20首金曲嗨爆合唱

《NOIR黑》以〈Silence〉揭幕，展現楊乃文純粹搖滾精神與多彩音樂風格。首場她穿露肩白洋裝，第二場換白上衣搭配高腰黑長褲，帥氣吸睛。她演唱〈祝我幸福〉、〈證據〉、〈靜止〉、〈星星堆滿天〉等20首金曲，台下大合唱讓她感動不已。為增加互動，特別安排了平時不常演唱的歌曲，笑問歌迷「我唱累了，能不能換你們唱」，卻被歌迷拒絕，還加碼清唱〈明天〉，滿足粉絲心願。

廣告 廣告

▲楊乃文（如圖）現場嗨唱20首金曲，台下粉絲也跟著大合唱。（圖／亞神音樂提供）

暖心為粉絲慶生 問答環節氛圍超嗨

第二場適逢吉他手生日，楊乃文帶頭慶生，還問台下是否有同天生日的觀眾，確認後蹲下直視獻唱生日歌，寵粉舉動引發尖叫。問答環節中，歌迷要求擁抱，她幽默抱身邊樂手化解，引來抗議笑聲。被問想擁有什麼超能力，她靦腆答「不要害怕」，希望勇敢嘗試一切，展現真誠一面。

▲楊乃文（如圖）現場有開放問答環節，由於觀眾問太多奇怪問題，讓她差點招架不住。（圖／亞神音樂提供）

《離心力》開放預購 簽名版透明灰膠限量發行

《NOIR黑》巡演10月將巡迴廣州、深圳、成都、北京，10月16日發行《離心力》限量簽名版透明灰膠，現正於各大唱片通路預購。11月30日，楊乃文將於「簡單生活節」延續live搖滾精神，《NOIR黑》以搖滾魅力與親民互動圈粉無數，粉絲期待後續演出再創驚喜。

看更多楊乃文相關新聞

楊乃文爆愛上牛肉麵店老闆！他曾拍過《痞子英雄》還被徐懷鈺倒追

楊乃文鬆口感情狀況！「觀察對象有4、5個」 認了是外貌協會

更多 NOWnews 今日新聞 報導

GD演唱會今天12:00第2輪抽票公布！1關鍵沒做=沒票 詳細流程一覽

SEKAI NO OWARI台灣演唱會賣完！世界末日爆：賠錢也要唱給歌迷聽

急買Super Junior演唱會門票！他「點1連結」出事：6位數存款飛了