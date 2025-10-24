粉絲許願成功！迪士尼《優獸大都會2》黃子華、容祖兒相隔9年再度聲演狐狸阿力及女警朱迪

迪士尼金像動畫《優獸大都會》即將超人氣回歸大銀幕，一同歸隊的還有兩大巨「聲」，「子華神」黃子華和天后容祖兒再度聲演古惑狐狸阿力和正義兔仔女警朱迪。

相隔9年再為同一角色配音，子華神驚嘆完全唔覺上一集已是9年前的事，「感覺上好似舊年先配完第一集，今年又配第二集咁！」在《優獸大都會2》重逢，子華神和祖兒都認為對方狀態極佳冇乜點變，祖兒更大讚子華神比以前更靚仔！祖兒對第二集更是期待已久，「第一集我睇了無數咁多次，真係好好睇！翻睇又翻睇，睇到夠，第二集就啱啱好出現！」

迪士尼《優獸大都會2》黃子華、容祖兒相隔9年再度聲演狐狸阿力及女警朱迪

Marf入型入格火辣聲演嘉西BB

子華神和祖兒之外，今集仲有全新驚喜Marf邱彥筒加盟，入型入格聲演性感迷人、唱得又跳得的羚羊紅星嘉西BB。Marf自言獲邀為這位仙氣女神配音時，心情難免緊張。嘉西BB在第二集的性格更加鮮明，展現了剛烈辛辣的一面，Marf 認為這方面與自己個性最為相似，絕對有助她融入角色。

迪士尼《優獸大都會2》Marf入型入格火辣聲演嘉西BB

子華神希望做真人版阿力

至於再度演繹同一角色的祖兒和子華神，祖兒認為自己與兔仔朱迪的樂觀正能量最為相似；子華神就自覺已經好完美地演繹狐狸阿力這個角色，「唯一可以更完美就係開拍真人版，由我親身扮演阿力！」

今集配音各有新挑戰

再度為《優獸大都會》配音，祖兒覺得最大挑戰來自要一輪咀講超長對白，「有幾場戲，每段對白有半頁紙咁長，講到條脷打晒結，要練習好多次先至可以一氣呵成流暢地演繹。」

子華神就覺得今集狐狸阿力的感情比上集更為豐富，很多說話既說不出口但又唔講唔得，「今次配音令我成為了欲言又止的專家！」

而首度為迪士尼動畫配音的Marf，有別於平時唱歌，今次要用聲音打動男女老幼觀眾，絕對是一項新挑戰，由此開發了自己聲音的全新領域，覺得十分好玩！

迪士尼動畫《優獸大都會2》劇照

迪士尼《優獸大都會2》劇照

超越上集 動物世界更多元化 訊息更豐富

今集《優獸大都會2》玩得更大去得更盡，祖兒認為電影帶來的訊息亦超越上集，「今集有好多動物，忠奸難分，提醒我們不要以貌取人，每個人都有自己的定位和用處。」

子華神都認同今集的動物世界比上集更豐富，「上集是偏重陸上動物，今集既有海洋生物，又有爬蟲類和昆蟲，呈現了動物世界更多不同的方面。」

Marf就認為這是一部成年人都啱睇的動畫，帶來很多社會化的訊息，「第一集介紹了《優獸大都會》的世界觀，今集講更多動物之間如何互相幫助，突出他們的正義感、善良和能量，把勇氣和希望帶給觀眾！」

《優獸大都會2》故事大綱：

迪士尼超人氣動畫回歸大銀幕，金像級優獸團隊原班人馬再度爆笑歷險，勢必將《優獸大都會》加倍「優獸化」，玩得更大去得更盡，令觀眾拍案叫絕！正義兔仔女警朱迪（容祖兒 聲演）與狐狸古惑仔阿力（黃子華 聲演），發現一條神秘大蛇潛入優獸市，搞到天翻地覆。為了查案，朱迪和阿力又再拍檔，化身臥底，深入優獸市全新地帶，揭發一場驚天大陰謀，他們的合作更因而受到前所未有的考驗！迪士尼《優獸大都會2》將於2025年11月27日大銀幕上映，粵語配音版將有更多神秘嘉賓驚喜獻聲，當中包括Marf聲演嘉西BB，大家記得密切留意！

