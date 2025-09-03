粉錦公路地盤狗早前被車撞傷 地盤工人夾錢醫狗兼托義工尋家

【動物專訊】只得9個月大的粉錦公路地盤狗「蕉哥」經常面對受傷風險，上月底便不幸被車撞傷，左後腳軟骨碎掉，幸好一班地盤員工夾錢帶他求醫，現時狗狗已出院回到地盤，走路仍一拐一拐。義工安采妮收到地盤員工求助，希望幫蕉哥找到領養家庭，不用在地盤過著危險的日子，「留在那位置，可能遲早再第二次被車撞。」

安采妮表示，蕉哥是粉錦公路一個屋苑地盤的狗狗，在8月底時不幸被車撞至後腳軟骨粉碎，一班地盤員工夾錢讓狗狗到獸醫診所治療，醫生建議不用做手術，讓狗狗慢慢自行康復，狗狗日前已出院及返回地盤。

不過，他們都擔心蕉哥會再次被車撞到，因此向義工求助，希望能夠幫狗狗尋家。安采妮表示，狗狗現時仍然有點一拐一拐，留在地盤範圍十分危險，地盤工人都希望狗狗可以找到一個對他好的家庭，不用每天都危險度日。

她又形容，狗狗的性格很溫馴，對人很有友善。如有意領養蕉哥，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與義工聯絡。

地盤狗蕉哥上月底被車撞傷，幸獲一班地盤員工夾錢讓他做手術。

狗狗現時走路仍有點一拐一拐。

地盤員工向義工求助，希望狗狗可以獲得領養，不用再在地盤面對危險。

