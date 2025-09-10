Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
誰說粉餅很雞肋？用粉餅當底妝比粉底液妝感更高級！粉餅3大優點以及新手必學的不結塊技巧
過去總被視為補妝工具的「粉餅」，其實是打造清透、持妝底妝的秘密武器。它不僅能有效控油，還能提供恰到好處的遮瑕，是許多化妝師和美妝愛好者的私藏好物。這篇將分析粉餅的優點，以及如何正確使用粉餅取代厚重的粉底液，讓你的底妝輕盈又完美，告別浮粉與結塊的困擾。
不用粉底液改用粉餅上妝的3大優點
1.輕盈不厚重：粉餅的粉質通常比粉底液更細緻、更輕薄，能完美貼合肌膚，減少厚重妝感。特別適合喜歡自然妝效或不愛黏膩感的人。
2.優秀的控油持妝力：粉餅含有吸附油脂的成分，能有效抑制臉部出油，讓底妝維持長時間的乾爽與完整。對於油性肌或混合肌來說，是維持底妝的絕佳選擇。
3.上妝快速又方便：使用粉餅上妝，不需要複雜的工具或技巧，用內附的海綿或粉撲就能快速完成底妝，特別適合趕時間或需要快速補妝的人。
誰適合用粉餅來取代粉底液？
油性肌、混合肌：這類膚質出油量大，使用粉餅能有效控油，減少脫妝與浮粉問題。
喜歡輕透自然妝感的人：粉餅能提供足夠的遮瑕，同時保有肌膚的呼吸感，適合不喜歡厚重妝感的人。
毛孔粗大的人：粉餅細緻的粉體能柔焦毛孔，讓肌膚看起來更平滑。
如何用粉餅上妝不結塊？3個技巧是關鍵
直接用粉餅取代粉底液，最怕的就是出現卡粉、結塊或不均勻的狀況。只要掌握以下三個關鍵技巧，就能打造出無瑕又服貼的妝容：
1. 妝前保養是漂亮底妝的基本功
加強保濕：上妝前務必做好基礎保濕，確保肌膚處於水潤狀態。如果肌膚太乾，粉餅會吸附肌膚上的少量水分，導致底妝乾燥、不貼合。
用量少且薄：精華液、乳液等保養品用量不宜過多，等完全吸收後再上妝。否則，保養品的油分會和粉餅結塊，保養品盡量選輕盈質地。
妝前乳不可少：選擇具有保濕或控油功效的妝前乳，能平滑肌膚表面，讓後續粉餅更好推勻，同時也能提升妝容的持久度。
2. 善用粉撲、刷子等不同工具
先拍後壓：建議使用粉餅內附的海綿或粉撲上妝，先用「輕拍」的方式，將粉體少量多次地拍打在臉上。針對需要遮瑕的部位，再用「輕壓」的方式加強，避免來回摩擦造成結塊。
分區上妝：不要一次沾取大量粉體，建議從臉部中心（額頭、鼻子、下巴）開始，少量多次地往外輕拍，確保妝感均勻、不厚重。
用扎實的刷子上粉餅：如果是在家裡化妝可以使用密度較高、抓粉力較強的刷子來沾取粉餅，接著往臉上毛孔較大的地方垂直輕輕按壓，就能變身無瑕肌。
3. 搭配蜜粉刷定妝
如果你喜歡更輕薄的妝感，可以選擇用蜜粉刷代替粉撲。用刷子輕輕沾取粉餅，以畫圓或輕掃的方式上妝，能打造出更通透、更自然的柔焦效果，特別適合乾性肌。
粉餅推薦：DECORTÉ 黛珂 禪 恆潤光采粉餅 SPF20 PA++
黛珂的禪底粧系列顛覆了你對粉餅的既定印象。它運用獨特的 「SUMI TECHNOLOGY」，靈感源自於精緻研磨的墨汁，將每一顆超微粒粉體先以油分與水分完整包裹，再進行極致細緻的研磨。這樣的創新技術，讓粉餅擁有如粉底液般輕盈服貼、濕潤滑順的質地，上妝後完全沒有粉感，也不會浮粉或乾裂。同時，粉體能折射光線，在肌膚上呈現出細膩均勻的自然光澤，不僅妝效持久，更能讓你的底妝一整天都維持清新透亮。
粉餅推薦：GUCCI 柔焦凝光粉餅
這款被譽為「美顏定妝蜜粉餅」的 GUCCI 柔焦凝光粉餅，能與肌膚完美融合，打造自然又無瑕的底妝。它採用柔滑、輕盈的超薄配方，能自然修飾膚質，立即呈現柔焦霧面的完美妝感。這款粉餅的遮瑕度可以依需求調整，從輕度到中度，無論是單獨使用、作為定妝，或是外出補妝，都能讓妝容清爽持久。它不僅能有效控油，更能讓底妝看起來精緻細膩，輕鬆打造出無瑕又輕盈的底妝效果。
粉餅推薦：LAURA MERCIER 極致煥顏清透完美粉餅
全球底妝專家 Laura Mercier 推出這款秋冬新品，將「妝即保養」的概念融入粉餅。在粉體中注入了玻尿酸、法國海藻精華和山茶花萃取物等多重保養成分，上妝同時滋養肌膚，讓底妝不只是修飾，更能改善膚質。這款粉餅共推出 13 款色選，質地輕盈，能提供中高度遮瑕力，自然修飾瑕疵。想要更有遮瑕感可將海綿沾濕後使用，無論是日常妝容或重要場合，都能輕鬆打造出宛如天生好膚質的霧感妝效。
看更多 CTWANT 文章
保養品太可愛不收不行：蘭芝草莓蛋糕唇膜、FANCL哆啦Ａ夢卸妝油、DOT BUSTER酵素洗顏粉、未來美攜手KINGJUN推出聯名贈品
上班族必學減壓按摩、舒緩焦慮要多按這穴位！搭配精油＋刮痧板改善肩頸痠痛超有效
其他人也在看
直擊Sasa快閃特賣場！名牌面霜及香水低至1折 面膜$10/3塊、JO MALONE香水5折、Dior唇膏$250/支
莎莎舉行快閃開倉特賣場！由即日起至9月30日於莎莎中環門市進行，全場多款國際品牌低至1折，包括Clarins、Lancome、L’Occitane及雪花秀等，同場亦有Gucci、Byredo及Jo Malone等各款名牌香水，另外多款韓國面膜只售$10/3片！YAHOO著數 ・ 1 天前
全智賢首部 Disney+ 原創韓劇作品《暴風圈》 預告劇中前所未有的「成人愛情」
韓國「國民女神」全智賢首部Disney+ 韓劇作品，雲集姜棟元、John Cho趙約翰、朴解浚、劉宰明、吳正世、李美淑等強勁演員陣容，《淚之女王》導演金熙元與《分手的決心》編劇丁瑞慶攜手創作，年度韓劇《暴風圈》 即將於今日 (9月10日) 獨家上線，一口氣推出首三集讓各大影迷欣賞！女神全智賢，首度夥拍睽違21年未有參演劇集的姜棟元合作年度諜戰愛情劇，兩人戲裡戲外都火花十足。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
MBTI「提倡者」INFJ是體貼細心、無私奉獻的小太陽？！解析稀有人格的隱藏性格與優缺點
INFJ「提倡者」MBTI 16型人格分析｜在複雜的人類世界中，存在著一群洞察力強大、無私奉獻的個體，他們就是INFJ「提倡者」。他們擁有著隱藏性格、優缺點是什麼？Yahoo Style HK ・ 1 天前
旅遊化妝包必收！碧唇潤唇膏、uno抗UV醒膚凍、Bifesta卸妝棉 一次帶齊超安心！
碧唇「水感修護潤唇膏」：對抗乾燥脫皮的隨身小法寶出國搭機動輒2、3個小時起跳，妳會發現冷氣和乾燥環境最容易讓雙唇乾裂！這時就需要碧唇Blistex今年新推出的「水感修護潤唇膏」，它以R.N.P三重呵護機制，結合舒緩、滋養、防護三效合一，讓雙唇在飛行途中也能維持水潤之外...styletc ・ 16 小時前
2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」
秋冬時尚趨勢：低調奢華的新老錢風 低調奢華不再只是口號，而是2025秋冬的核心重點。以奶油白、焦糖褐、咖啡棕等高級中性色，為這一季注入溫潤卻不張揚的氛圍。沒有明顯的Logo，取而代之的是細膩剪裁與高級面料，傳遞安靜奢華的態度。不對稱設計为基本款注入建築美感，...styletc ・ 15 小時前
護髮油推薦｜5款熱銷護髮油養出「高級感秀髮」，別讓乾枯毛躁頭髮拉低氣質
秋冬季節，頭髮更容易缺水毛躁，不想看起來沒精神沒氣質？馬上為大家精選5款人氣護髮油，幫你輕鬆養出柔順亮澤的「高級感秀髮」，提升整體氣質！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
四種香蕉保存方法 一週都能吃到新鮮的！
然而近日在twitter上，有一個日本專業蔬菜教授 テツさん， 教導了一個簡單方便，長期保存香蕉的方法。Japhub日本集合 ・ 1 天前
飯後一個簡單動作，竟讓他無痛甩肉7.2公斤！化學家公開「神奇減重訣竅」
想減重卻怕辛苦？《控糖革命》提出一個簡單又有效的方法——飯後散步或輕度運動，不僅能穩定血糖，還能無痛甩肉。網友實測數月就瘦了將近7.2公斤，效果讓人驚喜！姊妹淘 ・ 16 小時前
御三家巨星橋幸夫病逝之謎？失智中風掩蓋的音樂人生內幕！
日本「御三家」之一的橋幸夫，這個讓台語經典《一支小雨傘》和《墓仔埔也敢去》紅遍大街小巷的傳奇歌手， 2025年9月4日深夜因病在東京家中離世，享壽82歲。Japhub日本集合 ・ 1 天前
Nuflaat「小惡魔指甲水杯」韓星熱捧！GM集團旗下新晉家品潮牌，怪美水杯氣場盡開
首爾全新地標「HAUS NOWHERE SEOUL」盛大開幕，匯聚GENTLE MONSTER、TAMBURINS、NUDAKE、ATIISSU與新星品牌NUFLAAT，打造時尚生活新據點。其中，NUFLAAT最近推出的「怪誕美隨行杯」以尖長紅色美甲貼為亮點，讓喝水也能氣場全開，席捲Instagram。Yahoo Style HK ・ 1 天前
《瑪利歐賽車世界》出現劣質山寨作卻能上架Xbox商店？名稱字體都模仿...網：存心想騙
隨著任天堂的新主機 Switch 2 正式推出，加上銷售首發護航大作《瑪利歐賽車世界》的策略，讓《瑪利歐賽車世界》迅速成為了任天堂史上最成功的首發作品之一，光前三天的銷量就超越了《薩爾達傳說 曠野之息》的上市表現，並且到現在仍然全球火紅。不過，隨著《瑪利歐賽車世界（Mario Kart World）》火燙的表現，也出現模仿它的山寨遊戲《Marcus Kart World》，而且還直接上架 XBOX 官方遊戲平台，並且也引起許多玩家的不滿，希望微軟能加強審核，下架這種明顯抄襲的山寨劣作。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 15 小時前
iPhone 17入手攻略｜精選高回贈+高里數信用卡 賺盡迎新優惠＋簽賬回贈【9月11日更新】
蘋果公司(美：AAPL)正式發布全新iPhone 17系列，包括入門版 iPhone 17、史上最薄的iPhone Air，以及主打8倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。新機將於9月12日晚開始預售，並於9月19日正式發售。其中，iPhone Air以其極致輕薄設計引起廣泛關注，可謂蘋果歷來最大設計革新之一。am730 ・ 16 小時前
《三生三世》男星于朦朧驚傳墜樓身亡 工作室證實死訊
憑內地劇集《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》而走紅的內地男星于朦朧，因為外形俊朗而贏得人氣，但今日（11日）卻驚傳在北京墜樓身亡。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 23 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前