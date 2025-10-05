Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

粉餅推介2025｜5款平價開架粉餅大評比 低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/「這個品牌」下巴位會脫妝｜美編實測

平價開架粉餅大評比！香港最近天氣能用「潮濕焗熱」四個字來概括，化妝的女生們應該最能體會。尤其是底妝，這種天氣簡直是考驗化妝品實力的耐力賽。想要貼服又持久的妝容除了做好基礎護膚外，選擇一款適合自己膚質的功能性粉餅更是不可或缺，讓你隨時隨地都能輕鬆補妝，重現清新妝感。今次Yahoo美編為大家實測5款開架粉餅，屬於價錢皆$160以下的平價粉餅推介，全部主打強力控油持妝。這次針對遮瑕度、持妝力、控油力、防水力以及滋潤度進行全面實測，一起來看看每一款的真正實力！

今次實測的5款參賽者分別是Canmake透亮美肌蜜粉餅、CATHY DOLL CC速白 ×3防曬粉底、1028 PRO FIX修片狂零瑕疵超時粉餅、MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧無瑕控油防曬粉餅以及SOFINA 透薄持妝粉餅。先來點基本資料，Yahoo美編膚質屬混合性肌膚，上妝步驟是爽膚水、保濕精華、面霜、防曬、粉底液最後再以粉餅定妝，實測期間每天將會出門8小時，隔4小時補一次妝。經過5天實測……結果終於出爐如下！

今次Yahoo美編為大家精選了5款平價親民的美妝品牌粉餅，價錢皆$140以下，全部主打強力控油持妝。

開架品牌粉餅1. Canmake透亮美肌蜜粉餅（潤色版03）

Canmake的粉餅一直大受小資女歡迎，講起平價粉餅推薦一定榜上有名。而這個Marshmallow系列更主打呈現如棉花糖般輕柔的底妝效果、提供多重校正膚色功效的5色粉餅、蘊含吸油粉末防止油光滿面及甩妝、添加抗水成分以持久防汗。Yahoo美編也有用過基本版粉餅，用後感不錯所以對這個版本也有點期待。遮瑕度及妝感確是不錯，上妝後底妝即有霧面啞致感，唯需注意是小心不要一下沾太多，粉撲抓粉能力強，一不小心就會上太多。順便一讚粉撲是5款中唯一有手把的，使用方便。

Canmake透亮美肌蜜粉餅實測結果

優點： 遮瑕度及妝感不錯，上妝後底妝即有霧面啞致感，出汗後需略有甩粉但仍可接受。

缺點：4小時後發現下巴和嘴巴附近甩妝嚴重甚至脫皮，補妝後更顯皮膚乾燥。8小時後幾乎已全甩妝。

4小時後下巴和嘴巴附近甩妝嚴重甚至脫皮，補妝後更顯皮膚乾燥。

Canmake粉餅的粉撲是5款中唯一有手把的，使用上更方便。

Canmake透亮美肌蜜粉餅

整體分數 ：3.5/5

總評：「Canmake 透亮美肌蜜粉餅」雖出現脫皮情況，但妝感實在不錯，用完會有柔膚效果，建議油性肌膚或不用長期處於戶外的人使用。

Canmake透亮美肌蜜粉餅

售價：$138

Canmake 透亮美肌蜜粉餅

開架品牌粉餅2. CATHY DOLL CC速白 ×3 防曬粉底（#23）

泰國國民品牌CATHY DOLL，價錢相當實惠，東南亞國家出產的化妝品在對抗炎熱天氣方面應該實力滿滿吧。Yahoo美編也有用他們的其他美妝產品，底妝則是第一次用，相當期待結果呢！主打富含三種全新強效萃取物包括阿爾法熊果苷、氨甲環酸和維生素 B3。 這款創新混合宣稱可增強光澤，淡化瑕疵，呈現持久無瑕無油光的妝容。此外它還具有 SPF40 PA+++ 功效，這個強度的防曬系數於粉餅中實屬少見，果然是熱帶國家出品！

CATHY DOLL CC速白 ×3 防曬粉底

優點： 今次實測的5款粉餅中價錢最平，富含增強光澤、淡化瑕疵的營養成分，具有高強度的強度的防曬系數。遮瑕度很高但妝感厚重，出油後更加自然，脫妝情況不算嚴重。

缺點：補妝後臉頰出現少許甩皮，疊加力及滋潤度較弱。

另記得逐少沾粉，如抓太多粉上臉後會出現結塊（如圖）就要抹掉重上。

CATHY DOLL CC速白 ×3 防曬粉底

整體分數 ：4/5

總評：性價比之冠，遮瑕度高適合臉上較多瑕疵的朋友，建議油性肌膚使用。

CATHY DOLL CC速白×3 防曬粉底（#23）
售價：$88

售價：$88

CATHY DOLL CC速白 ×3 防曬粉底

開架品牌粉餅3. 1028 PRO FIX修片狂零瑕疵超時粉餅（110柔膚）

台灣人氣平價開架品牌之一，這次實測的粉餅主打開啟美肌模式一秒磨皮、細緻柔霧輕透的底妝、瞬間柔焦毛孔隱形所有瑕疵、兼具粉餅與蜜粉的高遮瑕和輕盈兩大特點。另在持妝防水抗汗方面更特別加入白茶和紅車軸草花萃取等因子。上妝後確有磨皮效果，妝感偏霧面，唯遮瑕力不算太強，不太遮到痘印暗沉等瑕疵之餘甚至有點突出毛孔。

1028 PRO FIX修片狂零瑕疵超時粉餅實測結果

優點： 妝感是霧面，有磨皮效果。特別加入白茶和紅車軸草花萃取等滋養肌膚。

缺點：遮瑕力氣偏弱，不太遮到痘印暗沉等瑕疵之餘甚至有點突出毛孔，補妝後會出現結塊現象。

遮瑕力不算太強，不太遮到痘印暗沉等瑕疵之餘甚至有點突出毛孔（如圖）。

1028 PRO FIX修片狂零瑕疵超時粉餅

整體分數 ：3.5/5

總評：表現中規中矩，推薦給皮膚好的朋友，粉感不重肌膚不會感到太大負擔。

1028 PRO FIX修片狂零瑕疵超時粉餅
售價：$129

售價：$129

1028 PRO FIX修片狂零瑕疵超時粉餅

開架品牌粉餅4. MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧無瑕控油防曬粉餅 SPF44（#220）

MAYBELLINE不只眼線筆出色，底妝系列亦出名好用又實惠，Yahoo美編也是FIT ME系列經典粉餅的長期用家，不過這次實測的結果卻有點出人意料！新產品主打細滑無瑕，24小時控油之餘不堵塞毛孔。單獨使用可展現出自然啞光美肌，在粉底上層疊則可令妝容更柔滑，防曬系數能有SPF 44也是數一數二。完妝後十分貼服，整體表現不錯。可惜出汗後大脫粉又有結塊，毛孔盡現，控油能力亦肉眼可見的弱，額頭位置是重災區，瀏海已變得油笠笠。不過公平點說，當天是5日內最熱的一天（32度）且唯一下過雨的，可能因此有點影響粉餅表現。

MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧無瑕控油防曬粉餅實測結果

優點： 柔焦控油微霧粉令妝感柔滑，防曬係數超絕有SPF 44，能修飾8成毛孔。

缺點：出汗後大脫粉又有結塊，毛孔盡現。

MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧無瑕控油防曬粉餅

整體分數 ：3.5/5

總評：「MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧無瑕控油防曬粉餅」完妝後效果出色，出油後更加自然，雖防汗抗油力弱但十分適合補妝用，有效重塑妝容。

MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧無瑕控油防曬粉餅
價格：$149

價格：$149

MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧無瑕控油防曬粉餅 SPF44

開架品牌粉餅5. SOFINA透薄持妝粉餅（oc03）

長霸開架品牌排行榜TOP 3的日本品牌SOFINA表現絕對不會太差。這款粉餅主打持續8小時不脫妝，塑造均勻平滑的上妝效果。完妝後表現最令人為之一亮，適當遮蓋瑕疵之餘粉感不會太厚重，整體臉色變得明亮。特別一讚質地輕薄易推，慢慢疊加上臉真的能輕盈貼服，是當中唯一有清新透薄感的粉餅，感覺像是上了定妝碎粉。初段表現出色，但4小時後也開始浮粉，人中位有點乾，雖不至甩皮但有少許皮屑，幸補妝後仍能回復6成妝效，控油能力也重新上線。8小時後不至於大脫妝，沒有斑駁結塊，略有油光，妝容剩2成。

SOFINA透薄持妝粉餅實測結果

優點： 質地輕薄易推，不會大脫妝，可以通過補妝後回復6成妝效。

缺點：4小時後開始浮粉，人中位有點乾，雖沒有甩皮但有少許皮屑。

MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧無瑕控油防曬粉餅

整體分數 ：4.5/5

總評：「SOFINA 透薄持妝粉餅」各項性能最平均，完妝一刻表現出色，主打清爽透薄感，適合偏好淡妝和只出半日街時使用。

SOFINA透薄持妝粉餅

價錢：$109

SOFINA透薄持妝粉餅

SOFINA透薄持妝粉餅粉盒
價錢：$50

價錢：$50

透薄持妝粉餅粉盒

SOFINA 透薄持妝粉餅

總結：

今次實測結果各有特色優劣，大家可選擇適合自己膚質的一款使用，以上5款粉餅都於香港各大藥妝店如屈臣氏、萬寧、莎莎、龍豐等有售，看完這篇文章有喜愛的粉餅就快入手屬於自己的補妝救星！

