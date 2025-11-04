一粒慘遭出賣！原來姐夫公開招妹夫

【on.cc東網專訊】台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒（趙宜莉），日前其姐夫、樂天球星宋嘉翔出賣，公開代為徵男友：「那個妹妹（一粒）好像還沒有男朋友，所以可以開放大家來報名一下！」隨着消息曝光，引來一眾網友爭先恐後報名外，苦主一粒更留言道：「謝謝你宋嘉翔！」接著貼上一張蹲坐在椅子上，露出無奈又眼神死的Meme圖。宋嘉翔隨後也在留言笑稱：「條件先列出來呀！在等甚麼」。

有趣的家人互動也引來不少球迷留言：「姐夫！隊是從這裏排嗎？」、「請問入口處是在？」、「我來了，誰都別想跟我搶」、「不是叫姐夫，而是直呼名號，感覺是有點情緒了，帶點害臊的情緒！？這個號碼牌應該排到澄清湖去了」。事實上，宋嘉翔今年年初宣布和一粒的孿生姐姐Joy登記結婚，夫妻兩共同在樂天球團打拚。有別於老公的球星身份，Joy則是擔任球團翻譯，同時也是廉世彬、高佳彬、金佳垠的台灣經紀人。

