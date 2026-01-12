一粒「禿頭」照被瘋傳 超高EQ回應獲網民大讚

【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊人氣成員一粒（趙宜莉）憑藉洗腦的應援舞紅遍全台，近日網傳一系列她出席活動時的照片，她正低頭幫粉絲簽名，有眼利的網友發現她頭頂髮縫有一條白白的坑，看起來髮量相當稀疏，惹起網友熱議，不少網友擔心她是否工作壓力太大，才導致身體出狀況。對此一粒以超高EQ回應：「還沒禿，那天我用錯髮粉顏色了，祝大家頭髮茂密。」

此回應獲得網友大讚「超好笑，本人親自出面澄清」、「當啦啦隊真不簡單，要保持外型、要練舞練歌，還要維持健康的心態面對輿論爆擊。佩服妳」，悖有網友幫她護航：「就算髮量少，直接用禿這字眼也很失禮，我覺得不應該對方是公眾人物就應當接受如此評論。」

