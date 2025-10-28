4大粟米甜品合集！粟米巴斯克芝士蛋糕/椰子粟米雪糕/粟米撻

最近興起咗一股粟米熱潮，唔少甜品店都用粟米嚟玩創意，將呢款平時常見嘅食材變成新鮮又特別嘅甜品。今次就帶大家睇吓有咩必試嘅粟米甜品，讓你一次過滿足味蕾！

泰式街頭椰子粟米雪糕 Boat Thai

圖：chancka

泰式甜品向來以清新見稱，呢款泰式街頭椰子粟米雪糕就充滿異國風情。雪糕以椰子同粟米為主角，香濃椰味一入口已經散開，口感帶少少煙韌感，比一般雪糕更有特色。上面加咗花生粒，帶出椰子嘅香氣，仲增加咗脆口層次；粟米則為整體添上一抹清甜。特別之處係底層仲有糯米飯，食落有咬口又夠飽肚，分量絕對令人滿足。椰子肉爽口清香，搭配花生同雪糕一齊食更見滋味。仲有一點係甜度適中，唔會膩口，無論打卡抑或做飯後甜品都好啱。

粟米撻+粟米燉蛋米布丁蛋糕 享樂烘焙

圖：eps_hea、品牌(官網)

廣告 廣告

人氣麵包店最近推出咗幾款粟米限定甜品！粟米撻賣相非常吸睛，大大件粟米放喺酥皮上面，仲稍為炙燒過，色澤金黃；酥皮層次分明，食落帶少少麵包口感，翻熱食更加出色；內餡係自家製粟米吉士醬，仲有粟米粒粒藏喺入面，香甜之餘又夠飽滿，每啖都充滿粟米味。另外佢哋仲有賣原個蛋糕，粟米燉蛋米布丁蛋糕結合咗新鮮粟米、豆蔻雲呢拿米布甸同粟米燉蛋，再加埋粟米薄脆同法芙娜白朱古力點綴，入口層次豐富。燉蛋綿滑、布甸香軟，加上粟米嘅甜香同薄脆嘅咬口，令人一試愛上。

粟米芝士丹麥條 Doughman

圖：guesswho515、Sasa 0104

粟米芝士丹麥條面頭鋪咗一排原片粟米，入口帶自然清甜，中間仲加咗軟滑cream cheese，令口感更加豐富。丹麥酥焗得鬆脆香口，但又唔會太膩，成件食都幾滿足。另一款粟米Crème Tart就走創新路線，用自家製減糖粟米吉士做餡，面層放上烤香粟米，外層就係招牌牛角包酥皮，焗到金黃脆卜卜，結合咗甜中帶鹹嘅滋味。三層口感一啖咬落去層次分明，吉士綿滑、粟米清甜、酥皮香脆，味道好有驚喜。每日新鮮限量出爐，遇到嘅話真係值得一試。

焦糖燉蛋粟米巴斯克芝士蛋糕 Shanslate

圖：品牌(官網)

將近期大熱嘅粟米甜品元素加入傳統巴斯克蛋糕之中，食落香濃芝士味同清甜粟米香互相融合，口感特別。上層仲放咗軟滑香甜嘅焦糖燉蛋，帶嚟絲滑細膩嘅口感，中間更暗藏焦香煙肉碎，鹹香味同甜味交織，令層次更加突出。每一啖都可以同時食到粟米嘅清新、芝士嘅濃厚同焦糖燉蛋嘅幼滑，仲有煙肉嘅鹹香作點綴，鹹甜平衡得嚟又好有創意。粟米粒亦為蛋糕增添咬口，令整體更加豐富。呢款甜品唔單只打卡靚，味道上都幾有突破，絕對係粟米控必試之選。

更多OpenRice詳細推介：

► 5大沙嗲牛肉麵合集！ 超濃厚沙嗲醬/沙嗲牛肉煲仔麵 (按此)

► 開箱兩間親子海景酒店住宿Foodcation 最平$898/位！嘆自助早餐+中菜盛宴 (按此)

► 派對/生日蛋糕有優惠！ 外賣自取俄式蜂蜜/戚風/芭菲蛋糕 (按此)

文：Yanica

編：Cathy