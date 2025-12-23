專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
食客指不能接受粢飯「進化失敗」油炸鬼變腸仔 網民：呢個係「港御結」，唔係「粢飯」
近日有網民於Facebook 群組「 90年代回憶 (新版)」發帖，大呻自己食到一份「變種」粢飯，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近年不少傳統小食都被重新演繹，「進化版」配搭層出不窮，不過有些改動就未必人人接受。日前有網民於 Facebook 群組「 90年代回憶 (新版)」發帖，大呻自己食到一份「變種」粢飯，粢飯入面竟然不是油炸鬼，反而用了香腸代替，令樓主覺得「好似俾人呃咗」，更揚言以後都不會再光顧，引來大批網民熱議。
食客指不能接受粢飯「進化失敗」
從樓主上載的相片可見，粢飯的糯米入面包住的是港人熟悉的廚師腸而非傳統會用的油炸鬼，不少網民即時表示震驚，「吓， 又接受吾到喎, 冇油炸鬼都叫瓷反（粢飯）？」、「邊間？請開名，唔想嘥錢嘥時間去食」等等。對於一向將油炸鬼視為粢飯靈魂的人而言，這個改動無疑觸碰底線，帶來極大落差感。有人更直言：「呢個係『港御結』，唔係『粢飯』」。
網民推介邊間粢飯？
其他網民亦留下大量搞笑回應，笑稱這款粢飯是「大腸包小腸個fd, fusion菜黎」、「呢條最多叫糯米狗」、「可能佢叫自己做rice hotdog 好過」等等。另一邊廂，亦有不少識食網民趁機推介心水粢飯店，分享近幾年只去紅磡個兩間 或者淘大豆漿大王」、「官塘識食一定去永興」、「我食開九龍灣果間德福鮮豆漿，有哂你所講既油炸鬼，肉鬆，榨菜！因為我番夜，見佢半夜4點已經開鋪整，新鮮滾熱辣，正！」。到底粢飯能否以香腸取代油炸鬼，就見仁見智；不過對於重視傳統味道的食客來說，經典始終難以取代。
圖片來源：Facebook@ 90年代回憶 (新版)、OpenRice
