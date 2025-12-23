食客指不能接受粢飯「進化失敗」油炸鬼變腸仔 網民：呢個係「港御結」，唔係「粢飯」

近年不少傳統小食都被重新演繹，「進化版」配搭層出不窮，不過有些改動就未必人人接受。日前有網民於 Facebook 群組「 90年代回憶 (新版)」發帖，大呻自己食到一份「變種」粢飯，粢飯入面竟然不是油炸鬼，反而用了香腸代替，令樓主覺得「好似俾人呃咗」，更揚言以後都不會再光顧，引來大批網民熱議。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

食客指不能接受粢飯「進化失敗」

從樓主上載的相片可見，粢飯的糯米入面包住的是港人熟悉的廚師腸而非傳統會用的油炸鬼，不少網民即時表示震驚，「吓， 又接受吾到喎, 冇油炸鬼都叫瓷反（粢飯）？」、「邊間？請開名，唔想嘥錢嘥時間去食」等等。對於一向將油炸鬼視為粢飯靈魂的人而言，這個改動無疑觸碰底線，帶來極大落差感。有人更直言：「呢個係『港御結』，唔係『粢飯』」。

廣告 廣告

樓主上載的粢飯相片

網民推介邊間粢飯？

其他網民亦留下大量搞笑回應，笑稱這款粢飯是「大腸包小腸個fd, fusion菜黎」、「呢條最多叫糯米狗」、「可能佢叫自己做rice hotdog 好過」等等。另一邊廂，亦有不少識食網民趁機推介心水粢飯店，分享近幾年只去紅磡個兩間 或者淘大豆漿大王」、「官塘識食一定去永興」、「我食開九龍灣果間德福鮮豆漿，有哂你所講既油炸鬼，肉鬆，榨菜！因為我番夜，見佢半夜4點已經開鋪整，新鮮滾熱辣，正！」。到底粢飯能否以香腸取代油炸鬼，就見仁見智；不過對於重視傳統味道的食客來說，經典始終難以取代。

大部分網民都不能接受粢飯「進化失敗」油炸鬼變腸仔

大部分網民都不能接受粢飯「進化失敗」油炸鬼變腸仔

大部分網民都不能接受粢飯「進化失敗」油炸鬼變腸仔

大部分網民都不能接受粢飯「進化失敗」油炸鬼變腸仔

大部分網民都不能接受粢飯「進化失敗」油炸鬼變腸仔

圖片來源：Facebook@ 90年代回憶 (新版)、OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？

觀塘食店嗌$40炒飯送瀨尿蝦 網民：廚師贏咗馬

荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事

食客網店購吞拿魚刺身貨不對辦 店家解釋：「拖羅包含咗赤身」

Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？