粵北尋味！韶關 8 大驚喜美食清單，帶你食盡山珍野趣

韶關美食

韶關，呢座融合咗壯麗山水同深厚歷史底蘊嘅城市，原來仲隱藏住令人驚艷嘅豐富美食文化！地處珠三角同大西南嘅黃金交匯點，韶關嘅飲食巧妙咁吸收咗廣東菜嘅精緻細膩，同時結合咗山區食材嘅獨特野趣，完美融合成一種獨一無二嘅風味，絕對係各位食家夢寐以求嘅美食天堂！

無論你係鍾情於地道濃郁嘅客家菜，定係渴望探索創意十足嘅本地特色佳餚，多樣化嘅韶關美食都能夠徹底滿足你嘅味蕾，開啟一場難忘嘅尋味之旅。Trip.com 為了令你嘅韶關美食之旅更加順暢精彩，我哋特別為你精心篩選並推薦咗 8 間唔可以錯過嘅韶關餐廳！呢份詳盡指南涵蓋咗每間餐廳嘅：

🥢 獨特簡介與招牌菜

📍 詳細地址與交通方式

⏰ 營業時間與人均消費

📞 貼心嘅預約建議

助你輕鬆規劃行程，一網打盡韶關各式美味，盡情享受「舌尖上的韶關」風情！

韶關美食 | 香港去韶關

由香港出發去韶關搵食，其實有好多種玩法！無論你係追求效率定係想慳錢，總有一個方法啱你：

🥇 高速鐵路 (高鐵) — 最快捷之選

搭高鐵係去韶關最爽嘅方式！由香港西九龍站出發，直接坐去韶關站（部分班次去廣州南站轉車仲快）。

優點： 速度真係快，環境又乾淨舒服，風景仲好靚。

缺點： 記得要提前訂飛呀，特別係長假期，啲飛好快畀人搶晒。

🚐 包車服務 — 最舒心之選

如果你係同屋企人或者一大班朋友出發，包車就最啱。

優點： 私隱度十足，仲可以「門到門」接送，唔使自己搬行李轉車，行程想點改都得。

缺點： 費用會比較高，適合預算比較充裕嘅朋友。

🚗 自駕遊 — 最自由之選

而家流行「港車北上」，自己開車去韶關都係一個好選擇。

優點： 自由度最高！想停邊就停邊，去丹霞山或者郊區搵食就最方便。

缺點： 要先搞好相關手續，而且開長途車比較耗體力，要留意內地路況。

🚌 長途巴士 — 最經濟之選

如果預算有限，亦可以選擇直通巴士。

優點： 價錢最平，經濟實惠，將慳落嘅車錢攞嚟食多餐好過！

缺點： 車程比較長，加上過關時間，坐得耐可能會比較攰。





韶關美食 #1 木阪庭烤串 (百年東街店)

喺韶關咁多美食入面，【木阪庭烤串】憑住佢獨特嘅「創新型」概念脫穎而出，係各位串燒迷必去嘅朝聖地！呢度唔單止有琳瑯滿目嘅串燒揀，連飲品種類都多到好似便利店咁，大家可以隨心所欲喺雪櫃拎自己鍾意嘅嘢飲。

🍓 必試：獨門果醬燒烤

呢度嘅靈魂就係獨具匠心嘅「果醬燒烤」！甜度掌握得啱啱好，既滿足到鍾意甜甜地嘅朋友，又唔會令怕甜嘅食客覺得奇怪。

最令人驚喜嘅係，呢度將水果同肉類串燒玩到出神入化，口感清新開胃，完全顛覆咗傳統燒烤嗰種「肥、膩、重口味」嘅印象，為你嘅韶關尋味之旅帶嚟一份驚喜！

📍 木阪庭烤串 實用資訊

地址： 韶關市東堤中路東街 A 區

交通指引： 交通非常方便，搭 18 路、1 路、12 路或者 38 路巴士 ，喺 東景園站 或者 風采廣場站 落車就到。

營業時間： * 午市：11:30 - 14:00

晚市及宵夜：17:00 - 00:00 (由午餐食到深夜都得！)

招牌菜式： 果醬燒烤 、 水果肉類串燒

人均價格： 約 ￥100 - ￥150

預約建議： 建議提前預約，特別係禮拜六日同假期，呢度好旺場㗎！

木阪庭烤串

圖片來源：AdventurousAbode@Trip Moments

韶關美食 #2 喜太撈牛展火鍋

喺韶關想打邊爐？【喜太撈牛展火鍋】絕對係當地極具人氣嘅名店！呢度最出名嘅係佢哋多款獨特嘅韶關特色湯底，每一款都充滿地方風味，令人一試難忘。

🌶️ 惹味湯底與優質牛展

除咗大眾口味嘅酸甜番茄鍋，呢度仲有：

風味濃郁嘅泡椒番茄鍋 ：鍾意重口味嘅朋友必點！

樂昌特色酸筍湯底：呢個係靈魂所在，酸爽開胃，將韶關美食嘅魅力發揮到淋漓盡致。

必點配料推薦： 火鍋配料同樣精彩，特別推介肉質鮮美嘅「牛展船」、紋理清晰嘅極品肥牛，仲有彈牙爽口嘅特色蝦滑。記得加埋份香脆嘅炸腐竹，吸收晒酸筍湯嘅精華，真係絕配！

📍 喜太撈牛展火鍋 實用資訊

地址： 韶關市武江區匯展幸福城 120 號

交通指引： 建議搭巴士（公交）或者直接開車/叫車（出租車）前往。

營業時間： * 午市：10:00 - 14:30

晚市：16:30 - 22:00

招牌菜式： 樂昌特色酸筍湯底 、 特色泡椒番茄鍋 、 極品肥牛 、 特色蝦滑

人均價格： 約 ￥150 - ￥200

預約建議： 週末高峰期記得提前預約，費事去到要排長龍！

喜太撈牛展火鍋

圖片來源：37歲提錢退休@Trip Moments

韶關美食 #3 海銀海記潮汕特色牛肉火鍋

如果你喺韶關市中心想搵餐好嘅食，【海銀海記】絕對係唔可以錯過嘅牛肉火鍋專門店！佢地理位置極佳，就喺大潤發對面，非常易搵。餐廳入面寬敞明亮，仲有私隱度高嘅大包房（最多坐到 16 人），成班朋友或者一家大細聚餐就最啱。

🔪 嚴選雲貴川小黃牛

呢度對牛肉嘅要求真係「近乎嚴苛」：

只選用雲貴川地區嘅 三歲小黃牛 。

堅持現點現切，保證每一片送上枱嘅牛肉都係極致新鮮，充滿肉光！

必點推薦： 除咗可以細味唔同部位嘅鮮牛之外，佢哋嘅手工肉丸更加係經過「千錘百鍊」打出嚟，啖啖彈牙，鮮甜到不得了！仲有油脂香噴噴嘅五花肉同爽口嘅牛舌，絕對係你韶關美食清單上面嘅一大亮點。

📍 海銀海記 實用資訊

地址： 韶關市解放路 126 號（金康橋側，諾庭酒店二樓，大潤發對面）

交通指引： 位於市中心，附近嘅朋友可以輕鬆行路過嚟；亦可搭車至大潤發附近下車。

營業時間： 11:00 - 21:30

招牌菜式： 精品牛肉丸 、 現切牛肉（多個部位） 、 五花肉 、 牛舌

人均價格： 約 ￥150 - ￥200

預約建議： 建議提前預約，特別係想坐包房或者禮拜六日嘅熱門時段。

海銀海記潮汕特色牛肉火鍋

韶關美食 #4 三和飯店 (大學路店)

想試吓最地道嘅韶關風味？咁就一定要去【三和飯店】喇！呢間餐廳憑住實力，榮登 Trip Best 韶關當地風味餐廳第 10 名，係好多食客心目中嘅韶關美食代表。因為佢就喺韶關學院隔離，所以亦係好多當地人由細食到大嘅「飯堂」。

🥓 靈魂招牌：大唐扣肉

嚟到呢度，枱枱必點嘅一定係「大唐扣肉」！

口感： 真正做到 肥而不膩，入口即化 。

味道： 醬汁濃郁得嚟又極之入味，每一塊肉都滲透住鹹鮮香氣。

賣點： 佢絕對係「白飯殺手」！將扣肉連埋醬汁淋落碗白飯度，真係令人一啖接一啖，食到停唔到口！

📍 三和飯店 實用資訊

地址： 韶關市大學路 132 號 (韶關學院旁)

交通指引： 位置離市中心少少遠，建議直接叫 網約車 或者搭 的士 前往，最方便快捷。

營業時間： * 午市：11:00 - 14:00

晚市：17:00 - 21:00

招牌菜式： 大唐扣肉 (必點！)

人均價格： 約 ￥100 - ￥150

預約建議： 唔需要預約，直接過去搵位就得。

三和飯店 (大學路店)

韶關美食 #5 近水樓台園林食府

想搵間環境靚、食得招積嘅餐廳？【近水樓台園林食府】係韶關當地人氣極高嘅高質粵菜館。餐廳環境優雅到好似置身喺詩意盎然嘅園林入面咁，一邊食飯一邊睇景，成個用餐體驗即刻昇華晒！

🥢 必試精緻粵北風味

呢度主打嘅本地特色菜，做得非常細緻：

煎釀豆腐： 做得非常有水準， 外層煎到金黃香酥，入面依然嫩滑 ，豆香同肉香四溢，係傳統功夫菜嘅體現。

清蒸海魚： 師傅火候控制得啱啱好，帶出食材最原始嘅原汁原味同鮮甜，魚肉滑溜如絲。

貼心設施： 對於自駕遊嘅朋友嚟講，呢度設有專屬停車場，泊車完全無煩惱，非常加分！

📍 近水樓台園林食府 實用資訊

地址： 韶關市百旺路橋南側

交通指引： 建議直接搭 網約車 或者 的士 前往，門口停車亦好方便。

營業時間： * 午市：11:00 - 14:00

晚市：17:00 - 21:00

招牌菜式： 煎釀豆腐 、 清蒸海魚

人均價格： 約 ￥200 - ￥300 (屬於中高檔次，適合宴客或慶祝)

預約建議： 建議提前預約，特別係想坐景觀較好嘅位置。

近水樓台園林食府

圖片來源：M36***59@Trip Moments

韶關美食 #6 順意農家菜館

如果你去緊著名嘅南華寺參拜，或者想搵個清靜地方食餐好嘅，【順意農家菜館】絕對係首選！餐廳坐落喺寺廟附近，環境雅致清幽，令你喺品嚐韶關美食嘅同時，都可以感受到一份難得嘅寧靜。

🥬 樸實「家」的味道：季節限定鮮筍

呢度主打地道客家菜同樸實嘅農家菜，每一道菜都充滿溫暖嘅屋企味道：

清炒鮮筍： 絕對係呢度嘅「皇牌」！選用當地新鮮竹筍， 入口鮮甜爽脆 。不過要留意，呢道係 季節限定 嘅美味，想食就要夾啱時間喇！

全素齋席： 餐廳非常貼心，考慮到南華寺附近多香客，呢度仲有提供全素齋菜，無論你係咪素食者，都可以搵到心水美食。

📍 順意農家菜館 實用資訊

地址： 韶關市松山學院旁 (加油站對面)

交通指引： 建議直接搭 網約車 或者 的士 前往，由南華寺過嚟都好近。

營業時間： 09:00 - 20:30 (開得幾早，參拜完過嚟食早午餐都得)

招牌菜式： 清炒鮮筍 、 地道客家菜 、 全素齋

人均價格： 約 ￥100 - ￥150

預約建議： 建議提前預約，特別係大時大節香火鼎盛嘅日子。

順意農家菜館

圖片來源：_We***16@Trip Moments

韶關美食 #7 恒勝一品客家菜

想喺韶關搵個地方坐得舒服、裝修夠豪華、仲可以睇埋江景？【恒勝一品客家菜】就喺中山公園江畔側門附近，地理位置一流。呢度裝修得豪華典雅，充滿大氣感，絕對係品嚐高端韶關美食嘅理想地點！

🥢 經典客家菜與精緻點心

呢度主打地道客家菜同精緻嘅粵式點心，無論係傳統老味道定係新派創意菜都有齊：

脆皮燒腩仔： 外皮脆到好似梳打餅咁，肉質鮮嫩多汁，係必食之選。

豉油雞： 雞肉滑溜，豉油味入骨，鹹甜適中，極具水準。

香煎南瓜餅： 作為飯後甜品或者點心都一流，香甜軟糯。

貼心優點： 呢度有寬敞停車位，對於自駕遊嘅朋友嚟講真係方便到極。無論係朝早嚟歎返個早茶，定係夜晚嚟餐精緻晚宴，呢度嘅氣氛同水準都唔會令你失望。

📍 恒勝一品客家菜 實用資訊

地址： 韶關市園前路 2 號中山公園後門

交通指引： 位置喺市中心，直接搭 的士 或者叫車就最方便。

營業時間： * 早茶及午市：07:30 - 14:00 (早啲嚟歎茶仲正！)

晚市：17:00 - 21:00

招牌菜式： 脆皮燒腩仔 、 豉油雞 、 香煎南瓜餅

人均價格： 約 ￥100 - ￥150 (以咁嘅裝修嚟講，CP 值極高)

預約建議： 建議提前預約，特別係想坐近窗睇景或者假日飲茶時段。

恒勝一品客家菜

圖片來源：廣州丁滿@Trip Moments

韶關美食 #8 李福記酒家 (曲江店)

講到韶關曲江區嘅「人氣王」，一定唔可以唔提【李福記酒家】！佢就喺馬壩大橋南邊，位置好搵之餘，交通亦好方便。餐廳入面寬敞明亮，環境坐得好舒服，係當地人同屋企人聚餐、朋友聚會嘅頭號地點。

🥟 琳瑯滿目嘅粵菜與點心

呢度主打精緻粵菜同地道廣東點心，無論係想搵經典老味道，定係想試吓創新菜式，呢度都滿足到你：

廣東點心： 呢度嘅點心係「核心靈魂」，新鮮即蒸，款式多到你揀唔晒。

酸菜魚： 除咗點心，呢度嘅酸菜魚亦係意外驚喜，魚肉嫩滑，湯底夠惹味，非常送飯！

貼心小提示： 李福記嘅午市人氣真係非常火爆，經常大排長龍！所以強烈建議大家一定要提前訂位，咁就唔使等咁耐，可以順順利利品嚐到美食喇。

📍 李福記酒家 實用資訊

地址： 韶關市矮石路老橋頭 (石灣路與矮石路交叉口)

交通指引： 直接搭 的士 或者叫車前往，同司機講去曲江「老橋頭李福記」大家都會知。

營業時間： 07:00 - 01:00 (由清晨早茶到深夜宵夜全包！)

招牌菜式： 各式廣東點心 、 酸菜魚

人均價格： 約 ￥100 - ￥150

預約建議： 強烈建議提前預約，特別係午市高峰時段。

李福記酒家

圖片來源：精靈背包遊俠@Trip Moments





💡 韶關旅遊常見問題 Q&A

🍴 韶關美食有咩特色？

韶關菜（又叫粵北菜）非常有深度！佢巧妙咁融合咗客家菜嘅濃郁同廣東菜嘅精緻。

食材勝在「野」： 因為山多水好，所以好強調山珍野味，例如山坑螺、山溪小魚、鮮筍等等。

口味比較「惹味」： 比起一般粵菜，韶關菜會鹹香少少，甚至帶點微辣，非常送飯。

必食清單： 除咗你提到嘅燒鴨、腸粉、梅菜扣肉之外，冷水豬肚同爆炒山坑螺更加係韶關嘅靈魂！

📞 韶關餐廳需唔需要提前預約？

呢個要視乎你揀邊間餐廳：

街坊小店/農家菜： 大多數都唔使預約，直接行入去就得。

熱門名店/高級酒樓： 例如「李福記」、「恆勝一品」或者「豬肉婆」級數嘅名店，喺禮拜六日或者節假日真係會非常多人。建議大家為咗穩陣起見，最好先打個電話訂位，費事去到掃興。

🍡 韶關有咩必試嘅地方特色小食？

嚟到韶關，除咗坐定定食飯，以下呢幾款小食一定要試：

龍歸冷水豬肚： 韶關最出名嘅名菜，豬肚爽脆清甜，同平時食開嘅胡椒豬肚湯完全兩回事！ 爆炒山坑螺： 喺溪澗搵到嘅螺，用紫蘇、辣椒爆炒，鮮甜到不得了，係宵夜必備。 客家釀豆腐： 雖然周圍都有，但粵北山區嘅山泉水整出嚟嘅豆腐特別滑。 樂昌灰水糕： 傳統嘅地道點心，口感軟糯帶點鹼香，點蜜糖食一流。



