粵港澳人工智能與機械人高峰會 展示智能製造與創科成果(何潁之報道)

【Now新聞台】粵港澳大灣區國際人工智能與機械人高峰會揭幕，多間本地及國際科創企業展示最新科研成果。

機械人不只唱功入流，腿上功夫同樣了得，右腳一伸直射入龍，翻筋斗、跳霹靂舞都難不到它。

機械人現場「鏟爆谷」，利用視覺運算即時辨識數量，協助餐飲企業自動化出餐。研究這款機械人的參展商期望提升服務行業的工作效率。

參展商：「我們有一個理念叫作，我們機器人是跟人合作，它是幫助我，而不是取代人，把機械的事情交給機械人去做，讓人更多的投入到服務中去。」

主辦高峰會的生產力局稱，引入人工智能可協助中小企以低門檻提升競爭力。

生產力局首席技術總監張梓昌：「現在機械人的技術已經是突飛猛進 ，我們希望作為局方，我們帶動到這些應用給予到香港業界。如果在這方面，我們可以將人工智能和機械人可以落地應用，我們會全力支持香港政府和香港業界在這方面的工作。」

至於這部拳擊機械人，平時打拳要練力，今日對手要「練腦」。

這款機械人懂得模仿拳擊手的動作，透過結合感應障礙物與演算，可以打到拳拳到肉的效果。

多款機械人涵蓋工業、醫療、教育及服務行業等多個範疇，將一連四日在高峰會中展出。活動期間亦設多場研討會及論壇，來自全球的專家和企業代表會就人工智能治理及未來應用等方面討論。

