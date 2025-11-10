容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2025隆重揭幕 「AI與人形機械人全接觸」主題週同步啟動 生產力局推動全民AI與具身智能落地 助力香港邁向新質生產力時代
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 香港生產力促進局（生產力局）今日隆重揭幕「粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2025」，以「具身智能：產業新動能」為主題，匯聚來自中國內地、瑞士、德國、意大利、日本、韓國及本港的頂尖專家，探討人工智能（AI）與機械人技術的產業化發展。高峰會由創新科技及工業局局長孫東教授，JP擔任主禮嘉賓，同步展開為期一週的「AI與人形機械人全接觸」主題活動，展示AI技術於製造、零售、物流、城市管理等領域的實際應用，推動全民AI，賦能新質生產力。
接軌國家新質生產力與本地施政部署 產學研政資深度協同
「十五五」規劃建議強調引領發展新質生產力，加快AI技術創新，全面實施「AI+」行動，加強AI與產業發展等範疇相結合。特區政府將AI列為關鍵產業，作為香港培育新質生產力、實現新型工業化的核心推動者之一，生產力局將携手推動AI關鍵技術研發創新、普及應用及人才培訓。
為緊貼國家和特區發展規劃、把握AI發展新機遇，本次高峰會特別匯聚「官、產、學、研、投」各方領袖和專家，圍繞產業創新與科技協同、AI技術落地應用、數字經濟發展、智慧城市建設等議題，進行深入研討和經驗分享。活動不僅為業界帶來最新的AI發展動態與前沿案例，亦有助推動跨界合作，進一步促進AI賦能不同行業，助力香港向新質生產力和高質量發展邁進。
創新科技及工業局局長孫東教授，JP，在開幕禮上表示：「國家在剛公布的『十五五』規劃建議中，重申支持香港建設國際創新科技中心。香港將與周邊城市緊密合作，為粵港澳大灣區及國家的高質量發展貢獻力量。為此，人工智能與機器人技術將持續是我們的工作重點。政府多管齊下推動人工智能發展，從提升研發能力、培養和吸引人才，到基礎設施和促進人工智能相關產業應用。」他續指：「我期望高峰會等匯聚業界專家的活動，能持續啟發我們去創新、協作，並朝著明確目標引領前行。」
從概念驗證走向商業規模 人形機械人與具身智能加速落地
人形機械人展覽向公眾開放，展出多項尖端技術，包括宇樹科技及香港代理POI Corporation 的人形機械人與機械狗、優必選科技的人形機械人、智元機器人及香港代理諾科達智駕的人形機械人與機械狗、非夕科技的柔性機械手臂，以及擎朗智能展出人形機械人、極光旗下GPTBots.ai展出AI智能體解決方案等。
生產力局副主席于健安先生BBS，JP表示：「全球具身AI市場規模預計到2030年，將超過230億美元，而我國有望引領行業發展，或可佔據近三成市場份額。 AI的價值不在於技術本身，而在於能否讓每一間企業、每一位員工都能放心應用。生產力局會繼續發揮『推動者、連接者、實施者、守門人』四重角色，我們的目標是讓AI從『看得懂』、『用得起』到『落得到』，真正推動全民AI與新質生產力的實現。」
四日主題週同步啟動 技術展示 導覽 體驗連成一線
配合AI高峰會，「AI與人形機械人全接觸」主題週同步啟動，透過體驗、導覽與實景展示，針對中小企在人工智能應用上的痛點，提供從制度、技術到人才的端對端支援，助力企業由試用走向規模化應用。
生產力學院早前發布的《香港企業AI應用調查》顯示，近九成受訪員工已在日常工作中使用AI工具，但逾半機構尚未建立統一平台或清晰策略，而人才與內部培訓則為主要挑戰。是次高峰會與主題週正是為了填補關鍵缺口，推動AI在企業，尤其是中小企中的深度落地。
主題週活動涵蓋四大層面，由標準治理到場景驗證，全面支援企業部署AI：
標準與治理﹕生產力局正式推出「人工智能治理及安全測評服務 」，並分享AI標準與跨境合規的實務策略，協助企業建立可信、可審計的AI應用框架。
技術與方案﹕現場集中展示多款AI與人形機械人解決方案，涵蓋語音互動、迎賓接待、資料擷取、物流操作等場景，應用領域橫跨製造、服務及教育行業。
人才與能力﹕透過現場導覽和技術講解，讓企業團隊快速掌握AI應用重點，支援組織在導入AI時的變革管理與內部能力建設。
實景與驗證﹕活動現場設有製造、物流、餐飲及城市服務等真實場景示範，企業可在低門檻試點成本下驗證AI效益，縮短從概念到落地的距離。
為配合企業數碼轉型與社會AI普及，生產力局正推進「全民AI」行動，透過內部實踐、技能培訓與技術平台三管齊下：兩年內已培訓超過22,000人；自研並在內部廣泛應用AI工具「天工開物」；同時把超過250個可落地應用整合至「數碼不求人」平台，讓更多中小企以低門檻方式試點與複製AI方案。
活動將持續至11月13日。日程如下：
日期/時間
活動重點
11月10日
粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2025
11月11日
「AI 驅動新一代智慧城市」研討會
11月10至13日
「AI與機械人技術及低空經濟科技展館」導覽團
11月13日
AI先進製造論壇：國際合作智造未來
歡迎企業與公眾即日登記參與11月10至13日「AI與人形機械人全接觸」系列活動，把握AI驅動的產業轉型新時代。登記連結：https://campaigns.hkpc.org/zh-hk/ai-robotics-fest 。
香港生產力促進局
香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級先進技術與創新服務推動香港企業提升生產力。作為全國最具規模，以市場為導向的領先科技與綜合製造服務的國際新型研發機構，生產力局以創新科技推動香港及內地新型工業化，成就新質生產力發展，助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市，並提供全面方案提升企業競爭力。為進一步協助企業拓展全球市場，生產力局成立「The Cradle 出海服務中心」，為企業提供產品、技術、製造及管理出海等關鍵需求的出海服務，助力企業成功出海。生產力局積極與本地工商界及世界級研發機構合作，推動技術轉移、產品創新及研發成果商品化，為產業創優增值。多年來，生產力局的世界級研發成果獲得廣泛肯定，屢獲本地及海外獎項殊榮。
生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，並透過未來技能發展課程，讓企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，以加強人才培訓及香港競爭力。
如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：
。
