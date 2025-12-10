粵車南下入市區開始接受廣東私家車申請 運輸署首日接內地轉交逾百宗申請（黃穎芝報道）

【Now新聞台】「粵車南下」入境市區周二開始接受合資格廣東私家車申請，運輸署指首日接獲內地部門轉交過百宗申請。

申請南下前，車主需要先驗車，查驗項目包括車輛尺寸、警示燈號及警報器、制動系統、前擋風玻璃透光度要高於70%等，並在車頭貼上「易通行」貼紙。

廣東省政府上月23日舉行首輪抽籤，共有2388人登記，周二起1700位中籤的粵車車主可陸續向廣東省政府遞交申請。

申請人完成驗車就會獲得「合格紙」，之後再核實電子聯絡方式及購買保險等程序後，運輸署會向申請人發出電子許可證及批准信，住在廣東的張先生希望可以駕車帶家人遊覽香港市區。

粵車南下申請人張廣泰：「流程走完若能爭取23日出發，我就會如期23日過(香港)，炸不炸彈沒辦法，本地都可以有(道路)『炸彈』，我只能這種跨境(駕駛)，我會比在內地更小心。」

驗車中心內設有大屏幕播放香港道路資訊，包括道路安全規例，並擺放單張，提示車主申請時的注意事項。

申請人在網上預約後，本月23日凌晨零時開始就可經港珠澳大橋來港，中心提到會特別重點檢測前擋風玻璃透光率，以及提醒車主「智駕系統」及「遙控泊車系統」在香港禁止使用。

車輛檢驗中心車間經理鍾仲欣：「你台車過來前一定要符合香港運輸署的標準，其次剩下(條件)更多是，我們前擋風玻璃的透光度、車身外觀有否破損以及軚紋深度。」

運輸署表示正與內地部門合作加緊處理申請，並提醒申請人按時進行申請步驟。

#要聞