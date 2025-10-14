粵車南下擬11月實施 入境市區名額每日100個 每次最多逗留三天(謝欣桐報道)

【Now新聞台】政府公布粵車南下最快下月實施，初期每日名額100個，相關車輛需完成香港標準的驗車及安裝易通行車輛貼等。

粵車最快下月起可以在香港市區通行。運輸及物流局向立法會提交文件稱，期望11月初期容許每天100架粵車經港珠澳大橋來港，每次最多逗留三天，申請人可以選擇透過來港應考或「免試簽發」獲得有效香港駕駛執照。

而相關車輛要先經過獲政府委任的指定車輛查驗中心，按香港標準完成驗車、安裝易通行車輛貼及香港號牌等，亦要買保險，同時需要事先向內地部門提交申請人、指定司機和車輛的詳細資料，內地部門審核申請後轉交運輸署處理指定入境牌證和發出電子牌證，亦要預約出行。

立法會議員陳恒鑌認為，新措施能夠吸引過夜旅客，當局及業界也要做好配套。

立法會議員(新界西南)陳恒鑌：「酒店會否有一些套票，又或者充電樁是有內地標準，這些配套都能夠吸引到他們會否駕車來，因為內地電車普及率高。另一方面，他們來到究竟需要付出多少錢、保險安排、易通行那些，是否都是較合理價錢，驗車那些，我相信這些都是其中一個要考慮因素。」

陳恒鑌又稱，內地與本港的駕駛規則不同，相信旅客要點時間適應，建議政府以簡易方式宣傳，讓他們更容易掌握。

#要聞