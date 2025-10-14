粵車南下擬11月實施 入境市區名額每日100個

【Now新聞台】政府計劃11月實施粵車南下，當中入境市區名額每日100個，每次可逗留三日。

運輸及物流局向立法會提交文件，提到希望在11月容許粵車經港珠澳大橋來港，前往人工島自動化停車場泊車後經機場轉機或入境，會先啟用轉機停車場約1800個泊位，同時容許自駕進入市區；初期名額每天100個，每輛粵車最多逗留三天，會視乎情況決定是否增加名額。

粵車入境市區前，要按香港規定驗車、申請牌證及購買車保，運輸署正委任香港機構在廣東省重點城市提供驗車服務、安裝香港號牌及易通行車輛貼等；選擇口岸停泊的司機就可經機管局一站式平台申請，不入境的粵車可獲豁免驗車及牌證的要求。

