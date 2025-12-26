粵車南下有車主疑在港違規用智駕系統雙手離軚 運署稱嚴肅調查

【on.cc東網專訊】粵車南下入境香港市區部分於本周二(23日)起實施，疑已有車主違規駕駛，有內地社交平台流傳片段，顯示有「粵車南下」內地司機聲稱入境香港駕駛時，使用「智能駕駛系統」，期間曾經以單手控制軚盤，甚至一度雙手離開軚盤。運輸署回應表示，正嚴肅調查個案，並會透過司機提供的電子聯絡方式，向涉事的司機發出警告和繼續跟進，除非有滿意回覆，否則署方會暫停這名司機預約出行的資格。

署方稱，政府非常重視車輛和道路安全，部分汽車可使用認可的 「先進駕駛輔助系統」 ， 例如自動泊車、車輛側撞警示、車道偏離警示等，但由於中港兩地交通規則不同，使用「整體組合式駕駛輔助系統」可能違反相關駕駛法例，因此不應在香港路上使用，署方亦已經向「粵車南下」的車主發出有關指引；駕駛人士使用任何未經運輸署批准的「先進駕駛輔助系統」，可能觸犯相關交通規例，一經定罪，可處罰款或監禁。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】