粵車南下爭取11月實施 只可經珠澳大橋來港 入境市區暫每日百名額留3日

港珠澳大橋

政府爭取「粵車南下」下月實施。政府向立法會交通事務委員會提交文件，指「粵車南下」計劃分為口岸停車場及入境市區兩部分，獲批的粵車只可以經港珠澳大橋來港，若以自駕遊入境市區暫每日只設100個名額，每次可逗留3日；若只停泊口岸停車場，預留1,800停車位，並須先預約「轉機停車場」車位。

「粵車南下」計劃下，在入境市區部分，粵車可在毋須取得常規配額下，以自駕方式經大橋珠海口岸直接入境，並駛至香港市區。所有入境市區的粵車，申請人及指定司機須持有香港駕駛執照、按香港法例要求通過驗車及購買汽車保險，並安裝香港牌號。計劃將先以小規模每日100個預約名額開始，每輛粵車最多留港3日。總言之，香港境內每日最多會增加300輛粵車行走。當局指將視乎實際推行情況、用家及市民適應程度等，持續檢視並商討有序增加名額。

至於口岸泊車方面，粵車可經大橋前往香港口岸人工島上的自動化停車場，在車輛不入境香港的情況下泊車，再讓司機和乘客經香港國際機場，轉乘飛機或入境，並轉乘香港本地交通工具訪港；計劃首階段會先啟用「轉機停車場」1,800個泊位，旅客可經機管局即將推出的平台以先到先得形式預約申請，並透過預約系統提交駕駛人及所有隨行轉機乘客的資料，機管局稍後會推出一站式預約平台，對於不入境香港的車輛，政府將豁免南下使用口岸停車場車輛的牌證及驗車的相關安排。

粵港政府將按口岸通關能力和附近道路承載力實施車輛總量管控。當局透露，上述各項計劃的準備工作已進入最後階段，有望爭取於今年11月實施。

