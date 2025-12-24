粵車南下首日入市區 堅拿道天橋強行扭軚切線｜車Cam直擊

本地司機駛至灣仔堅拿道天橋轉往告士打道的出口時，中線一輛「FT」車牌的開頭「粵車」疑選錯往紅隧或北角行車線方向，但又沒有提前轉往左線，突然在分岔路口開啟左方向燈，並減速急扭左軚，差一點便碰上左線的車輛。(車cam L（香港群組）/Facebook@日日食)

「粵車南下」入境市區周二（23日）凌晨起實施，每日最多100輛「粵車」經港珠澳大橋入境，獲批准駛進本港市區，每次最多可逗留3日，所有粵車須安裝以「FT」開頭的香港車牌及為「易通行」增值。惟香港與內地的道路設計及駕駛習慣不同，有內地車主首日疑不熟悉香港路況，險致撞車。

有本港司機在社交平台上傳行車記錄儀片段，昨日下午約3時26分，本地司機即將駛至灣仔堅拿道天橋轉往告士打道的出口時，中線一輛「FT」車牌的開頭「粵車」疑選錯往紅隧或北角行車線方向，但又沒有提前轉往左線，突然在分岔路口開啟左方向燈，並減速急扭左軚，差一點便碰上左線的車輛。

本地司機大罵「癡線㗎！」

錄下片段的本地車Cam內司機立即大罵「癡線㗎！」車內另一男子稱「FT牌呀嘛，即係粵車南下嗰啲。」毗鄰車輛亦發出響號警告，但幸好雙方沒有相撞，該輛「粵車」續強行換線，越過不准駛入、用作分隔車流的「風琴位」，再繼續駛往告示打道方向。

