粵車南下｜中電源動在大嶼山設置電動車充電站 擬全港兩年內擴至一千個充電位

【Now新聞台】為配合粵車南下入境香港市區，中電源動在大嶼山竹篙灣設置電動車充電站。

充電站設有9個快速充電位，支援國標及歐標充電，約10分鐘能為電動車充電至6成，24小時營運，每度電要3.9元，首月有8折優惠，亦提供支付寶及微信等電子支付方式。中電源動指，現時在全港營運30個充電站，提供超過240個充電位，未來2年計劃擴展至1000個充電位。

運輸及物流局局長陳美寶、運輸署署長李頌恩到場視察。被問到粵車南下申請審批慢，李頌恩指部分個案可能涉及申請文件不齊全。

運輸署署長李頌恩：「我們審批都非常迅速，過往有個別例子可能有些申請人提交資料有些遺留及不齊全，所以需要補交。補交後，我們即時通知他們現時在哪一個流程。我們會再啟動相關申請步驟，能盡快能發許可證批准預約來港。」

