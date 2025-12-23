粵車南下｜佛山車主駕駛約兩個半小時抵港 打算到鹿頸「跑山」感受經典港產片場景(蘇敬華報道)

【Now新聞台】粵車南下首天，合資格粵車可經港珠澳大橋入境本港，本台與一名粵車車主由佛山前往本港。

本台上午9時與倪先生在佛山上車，準備南下入境本港。車輛前後除了廣東省車牌，亦有FT字頭的香港車牌，南下的粵車初期都是用這個字頭的車牌。車頭玻璃已貼上易通行車輛貼，做足準備就出發。

南下的粵車必須經港珠澳大橋出入境，倪生要用約一個半小時由佛山前往珠海口岸。

粵車車主倪先生：「我很感謝我老闆、妻子，放我兩天假，可以去放縱一下，所以有這機會我一定要把握。」

倪生這次獨自來港，除了會到維港兩岸這些傳統打卡位，自小喜歡港產片的他，也打算到電影經典場景走一轉。

倪先生：「比較深刻的電影是烈火戰車，所以我的行程當中，會安排到鹿頸跑山，感受一下那裡的山路，稍微開快一點，感受一下當地的道路交通。」

到達珠海口岸後，乘客與司機要分途過關，倪先生用了約10分鐘就完成手續，開車進入港珠澳大橋，最終花了兩個半小時才抵達本港。

運輸及物流局局長陳美寶指，至今接獲逾1000宗粵車南下申請，首日100個名額接近滿額。

運輸及物流局局長陳美寶：「我們看到反應非常熱烈，因為在內地(聖誕)不是假期，是普通日子，而今天能來到申請預定出行都是接近滿額。至於未來我們會熱切期待，就是新曆新年，也是元旦假期。我們會在系統對接驗車的安排、宣傳各方面，都能希望令廣東居民知道及對我們的計劃有興趣，我們一定會在不同方面做出便利及鼓勵多些人申請。」

陳美寶又指，來港的車輛大部分是電動車，現時全港有900個電動車充電裝置，包括40支國標充電樁，相信日後會陸續增加。

