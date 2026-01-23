粵車南下一個月逾千輛車預約來港 陳美寶冀未來有望加配額(何嘉駿報道)

【Now新聞台】粵車南下入市區實施一個月，有逾千輛車已預約出行來港，運輸及物流局局長陳美寶形容數字理想令人鼓舞，冀業界多走一步，未來有望再加大配額。

粵車南下入市區政策滿月，運輸署在西九M+舉行慶祝活動，主禮的運輸及物流局局長陳美寶透露，至今已有逾2500人申請了，預約出行過千，希望下個月的農曆新年長假期可以繼續努力。

運輸及物流局局長陳美寶：「我亦知道，預訂人次是相當理想，很希望大家可以再下一城，因為明年農曆年就是丙午年，我很希望乘著馬年，我們記著一句口號，就是要『快馬加鞭迎丙午』，對不對？我們每人都多走一步，體現到好客之道。最緊要是讓他們進來泊車，乘坐我們多元路線的公交，可以讓我們路面順暢之餘，讓我們有更大的接待能力，迎來日後檢視、檢討的時候，加大配額的願景目標。」

港鐵代表就表示，會在農曆年間增加指定商場的泊車優惠，希望吸引粵車司機到訪。

港鐵總經理(投資物業)陳宛冰：「其實我們為了粵車南下的司機，提供了4小時的免費泊車優惠，亦為他們提供200元餐飲消費券，所以他們基本上來到圓方商場購物、用餐後，都未完結，步行至九龍站就可無縫連接到我們的港鐵網絡。」

至於機管局為配合粵車南下而開放的轉機停車場，運作了超過兩個月，當局表示至今有逾6000人申請使用，超過2500人已經預約。

機管局機場運行執行總監姚兆聰：「我們在聖誕節最多差不多有500輛車在同一時間停泊在停車場，每日超過100輛車是一切的開始，很快，不是只有1000個車位，是1500個車位，我們在農曆新年會全部開放，歡迎各地，澳門、珠海的朋友、全中國的朋友，都來到香港停車轉機。」

酒店業界就認為，暫時毋須急於訂下加大粵車南下配額的時間表，最重要是要確保質素、做好宣傳。

#要聞