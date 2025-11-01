「粵車南下」停車場今起可預約 首日泊車轉機6時段額滿

【on.cc東網專訊】「粵車南下」本月實施，港珠澳大橋香港口岸人工島「轉機停車場」設1,800個泊位，於本月15日零時啟用。粵車今日（1日）早上9時起可預約泊車轉機、送機或接機，停車場24小時運作。據機管局自動化停車場網上預約平台，截至今早約11時，開放預約2小時後，停車場啟用首日多個時段已顯示預約滿。

粵車每日可預約泊車轉機、送機或接機三項服務之一，平台每次預約未來30日時段。首日泊車轉機有6個時段滿額，包括零時、凌晨1時、早上10時、中午12時、下午1時及2時。接機及送機則零時至下午2時均滿額，其餘日子三項服務未見額滿時段。

