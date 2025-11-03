低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
粵車南下︱可經驗車中心轉寄信件 易志明：相信不會為數百元告票放棄來港
粵車南下計劃，機場停車位月初開始接受預約。航運及交通界議員易志明今早(3日)在電台節目表示，不少內地市民對計劃感興趣，首階段開放4省市先行是合適做法，又指香港停車位有限，料計劃將非常受歡迎。
建議賦權入境處審查司機資格
有報道指「粵車南下」首次申請可能超過2,000元。易志明認為，申請者通常計劃多次來港，相對而言費用不高，不構成阻力。為防範非法載客取酬，內地當局列明，若粵車在港有交通違法行為將不獲審核。他對此表示認同，建議政府應賦權入境處在過關時審查司機資格，並取消違規粵車的南下資格。至於執法問題，申請人須提交香港住址證明及電子聯絡方式，若無香港住址則可透過驗車中心轉寄運輸署信件。他認為這是無可奈何下的解決方案，相信內地司機不會為數百元告票而放棄再來港。
倡效法外國以酒店作聯絡地址
中國香港汽車會永遠名譽會長李耀培在同一節目表示，首階段開放的4個城市鄰近港珠澳大橋，方便駕車來港。他指內地車主普遍希望兩者兼得，但入境市區最為吸引。若未能抽中入境市區名額，機場轉機停車場亦是可行方案，旅客可將車輛停泊於機場，再轉乘其他交通工具。他又建議，可效法外國做法，以預訂酒店地址作為聯絡方式，或透過驗車中心提供臨時聯絡地址。
