粵車南下｜機場轉機停車場周六起預約 每次泊車首三天收費共100元

【Now新聞台】機管局表示，合資格旅客周六早上9時起，可透過機管局一站式網上平台預約轉機停車場車位，申請人提交文件及繳費後，待內地或澳門當局確認資料即可完成預約。停車場營運初期，每次泊車首三天收費合共100元，其後每天50元，而接機和送機服務每次收費100元。

轉機停車場設有5層，合共提供1800個停車位，已預約的旅客駕車入停車場後，只需將車停在指定地方，系統自動會把車存放停車場，不須自行找尋停車位。

