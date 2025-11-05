粵車南下｜機管局轉機停車場下周六啟用 採用自動化泊車系統

【Now新聞台】粵車南下即將實施，機管局全新自動化轉機停車場會在下周六啟用，可讓大灣區旅客在預約之後，自駕經港珠澳大橋來港再轉乘飛機到海外。

五層的轉機停車場位於港珠澳大橋香港口岸禁區內，有1800個停車位，採用自動化泊車系統，已預約的旅客駕車進入停車場後，只需要將車停在指定地方，輸入相關資料及掃描證件，系統就會自動將車存放在停車場內，之後旅客可登上接駁巴士前往機場禁區辦理登機手續，過程中毋須入境香港。旅客亦可選擇預約駕車到這個停車場接送其他人。

廣告 廣告

停車場營運初期收優惠價，每次泊車首三天合共100元，之後每天50元，而接機和送機服務每次收100元。

機管局機場海陸空運輸管理總經理陳志豪：「五層中，有四層用作停車，有一層就可為接機或送機旅客提供服務，即你可以不停車，可以只是來送機、接送家人都可以。全個項目、轉機停車場有1800個車位會分階段落實。」

#要聞