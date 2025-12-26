《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
粵車南下｜粵車司機疑用自動駕駛系統 議員指難執法確保司機不用相關功能 倡加重罰則(楊佩詩報道)
【Now新聞台】有粵車南下司機涉嫌違規使用自動駕駛系統，運輸署指已向涉事司機發警告，查明後會暫停出行資格。有立法會議員指，難以執法確保司機不使用自動駕駛功能，建議加重罰則。
網上片段見到一輛左軚車在港珠澳大橋行駛期間，司機雙手一度離開軚盤，又在片中介紹座駕的自動駕駛功能。
運輸署回覆查詢指正嚴肅調查，已向司機發出警告，並通知廣東有關部門，除非涉事司機的回覆令署方滿意，否則會暫停他預約出行的資格。
運輸署又指，目前只批准部分汽車使用認可的駕駛輔助系統，例如自動泊車、自動換線、車道保持、巡航控制等，但鑑於香港的路面資訊及交通規則與內地不同，不應使用未經署方批准的「整體組合式駕駛輔助系統」，已向粵車南下車主發出指引，如有違例，一經定罪，可處罰款或監禁。
立法會交通事務委員會委員梁文廣指，自動駕駛功能需配合精准地圖導航及感應，擔心相關設備不適用於香港，加上目前執法有一定困難，只能靠車主自律關掉有關系統，容易造成道路安全風險。
立法會議員(九龍西)梁文廣：「系統要配合鏡頭或雷達感應，對於識別香港的路牌或識別香港的交通標誌，是否完全測試成熟？這個亦不知道。從外表看一輛車的行駛狀況，我們無辦法分到它是否正使用自動駕駛，所以這個可能需要在文件簽署上，預先要車主或要司機做一些承諾，如果違反是會加重罰則，但去到實際應用上都要靠司機自律才可以。」
他又建議，一經證實有關司機違反相關規管自動駕駛的法例，可考慮取消他永久來港駕駛的資格，以加重阻嚇力。
