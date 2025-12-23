粵車南下｜車主果欄開餐泊路邊收「牛肉乾」 嘆車位難求

【Now新聞台】粵車南下首天，合資格粵車可經港珠澳大橋入境本港，本台與一名粵車車主由佛山前往本港，經歷了甚麼？

本台上午9時與倪先生在佛山上車，準備南下入境本港。

粵車車主倪先生：「我很感謝我老闆、妻子，放我兩天假，可以去放縱一下，所以有這機會我一定要把握。」

用了約一個半小時，到港珠澳大橋珠海口岸。乘客與司機要分途過關，倪先生用了約10分鐘完成手續。

開車進入港珠澳大橋，再多駕約一小時抵達本港，過關後沿青馬大橋出市區，先到昂船洲大橋觀景台打卡。

之後到油麻地一間茶餐廳吃午飯，但車內導航未更新，不支援跨境定位，要連同手機導航一併使用。

千辛萬苦找到目的地，但兜幾個圈都沒位泊車。

落車多行幾個圈，都找不到車位，惟有泊在路邊，先吃午飯，但開飯不久就已收到通知，要同時收「牛肉乾」。

「加餸」已成定局，惟有收拾心情，到海運大廈欣賞維港景色。

倪先生：「預了金錢付泊車費、咪錶費，沒想過要付『牛肉乾』，(心情)是會有點影響。我只可以改善我自己，我沒法改善香港。我可能會去稍為寬鬆的地方，稍為偏遠一點、沒這麼近市中心的地方。」

準備離開之際，又遇到阻滯——離開停車場，八達通機在車的右邊，但司機位在左邊，要刻意落車拍卡。

香港停車場的充電樁大多採用歐洲制式，俗稱「歐標」。內地用「國標」，車主來港要充電要預先自備轉插。

倪先生之後經西隧到堅尼地城籃球場，等候日落時打卡。他留港兩日一夜，亦會駕車到鹿頸、飛鵝山等。

