粵車南下｜運輸及物流局：軟硬件配套準備就緒 大嶼山設快速充電站10分鐘充六成電

中九龍繞道油麻地段通車︱入錯葵涌專用線要到美青路迴旋處方可掉頭 啟隧九龍灣出口不能直上觀繞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中九龍繞道油麻地段將於 12 月 21 日早上 10 時通車。路政署表示，該段連結西九龍油麻地至東九龍啟德、九龍灣一帶，預計繁忙時間車程可由 30 分鐘大幅縮短至 5 分鐘。署方表示，由於繞道九龍灣段尚未通車，油麻地段暫毋須收費，待至明年全線通車收費 8 元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
小米交付新車後即撞到人 當時不在智駕狀態
【on.cc東網專訊】周一（15日）網傳消息稱，浙江杭州小米下沙交付中心發生事故，一名首日取車的小米YU7車主撞倒銷售人員，傷勢未明，事故仍在進一步調查處理中。小米內部知情人士向內媒透露，事發時該車處於人駕而非智駕狀態。on.cc 東網 ・ 1 天前
中九龍繞道油麻地段周日通車暫免費使用 來往東西九龍只需5分鐘
【Now新聞台】中九龍繞道油麻地段周日通車，暫時免費使用，預計可為其他橫跨東西九龍的主要幹道分流。駕駛者周日早上10時起，就可試行中九龍繞道油麻地段。路段全長4.7公里，包括3.9公里隧道，連接油麻地及啟德，採用雙程三線分隔車路設計，預計日後繁忙時間來往東九及西九只要大約5分鐘，比以往大幅縮減25分鐘。運輸署助理署長(運輸項目)潘瑞信：「現在大部分車輛都是用龍翔道等主要道路橫跨東西九龍，現時加多一條中九龍繞道，是令整個道路網絡柔韌性提升。當然，繞道是一條直接由油麻地連接啟德的直路，沒有燈號，所以應該會在開通時，預計駕駛人士都會使用這條道路橫跨東西九龍。」路段在西面有3個入口，包括海寶路、西九龍公路及連翔道；出口有4個，連接西九龍公路、連翔道、西隧及往尖沙咀方向。東面4個入口位於承啟道、啟祥道、啟福道及繞道興建中的九龍灣段；4個出口分布在往啟德郵輪碼頭支路、承啟道、啟祥道及往觀塘方向的啟福道。潘瑞信：「開通之後，我們預計會為啟福道帶來額外交通需求。除了完成了有關道路改善工程外，我們亦有交通安排，希望透過兩個入，觀塘繞道的入口，有效分流車輛，目的是可減少啟福道車輛切線，亦希望可以令啟福道交通暢順些，預算啟福道交通可以在繁忙時段都在可控範圍。」周一起，有5條現有繁忙時間的巴士路線會改經繞道來往屯門、元朗及觀塘；亦會有3條新路線來往荃灣西站及油塘、屯門及觀塘碼頭，以及將軍澳至機場。繞道暫時免費使用，到明年全線通車後才會開始收8元。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中九龍繞道油麻地段12.21通車 暫不收費 往返啟德僅5分鐘 慎選行車線
中九龍繞道(油麻地段)將於本周日(21日)早上10時正式通車，貫通連接西九龍的油麻地至東九龍的啟德和九龍灣一帶，屆時往返油麻地與啟德繁忙時間車程料由30分鐘，縮短至約5分鐘。繞道開通後暫不收費，直至九龍灣段明年中全線通車時，才開始收取8元路費。當局表示，已預備緊急方案應對觀塘區高峰車流，又提醒繞道通車後啟德隧道北行不可am730 ・ 14 小時前
賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活
福特汽車 (F-US) 汽車近日投下震撼彈，正式宣布停產旗下旗艦純電動皮卡 F-150 Lightning，並轉向大力擁抱增程車型。這項被視為 「開倒車」 的舉動，不僅讓業界震驚鉅亨網 ・ 1 小時前
中九龍繞道油麻地段周日早上十時開通
中九龍繞道(油麻地段)將於星期日(21日)早上10時起通車，屆時由油麻地至九龍灣的車程將由繁忙時間約30分鐘減至約5分鐘。 油麻地段全長4.7公里，其中3.9公里為雙程三線行車隧道。繞道油麻地段開通時將不收費，至明年全綫通車後將收取8元。 運輸署表示，由下周一(22日)起會有8條巴士路線行經繞道，巴士公司開辦3條新巴士路線，包括荃灣西站來往油塘的33X、屯門恒順園來往觀塘碼頭的252S，以及連接將軍澳至機場的A28X，餘下5條為改道路線，包括258X、259S、259X、268P及269S。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
中九龍繞道油麻地段下周日通車 多條巴士線行經
【on.cc東網專訊】全長4.7公里的中九龍繞道(油麻地段)將於下周日(21日)早上10時通車，預料繁忙時間由油麻地前往九龍灣的車程，可由約30分鐘縮短至僅約5分鐘。繞道油麻地段開通後暫不收費，至明年九龍灣段全線開通後，將收取8港元。on.cc 東網 ・ 1 天前
宣佈止血｜福特重組電動車業務 巨額撥備1,521億 轉攻混能車及小型電動車
美國汽車製造商福特汽車（Ford）周一宣佈，將重組電動車業務預期涉及195億美元（約1,521億港元）撥備開支...BossMind ・ 1 天前
據報福特(F.US)將改造美國一汽車電池廠為儲能電池廠
外媒報道，福特汽車(F.US)計劃改造其位於美國肯塔基州的一家電動汽車電池工廠，以便生產用於儲能的電池，為電網供電。 報道指，在與韓國電池製造商SK On上周終止合資後，福特將接管位於肯塔基州格倫代爾的兩座相鄰的電池工廠，目前只有其中一座工廠仍在運作，公司將把該廠的產能轉向儲能電池。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
現代和起亞同意對400萬輛美國車輛進行改裝 以解決盜竊問題
韓國汽車製造商現代汽車和起亞周二表示，同意對超過400萬輛美國汽車進行改裝，以解決盜竊問題，並在所有新車上安裝防盜設備，以中止由35位兩黨總檢察長組成的聯盟進行的調查。 現代和起亞還將向消費者和各州支付高達900萬美元的賠償金，以彌補調查費用。根據汽車製造商的估算，為所有符合條件的車輛安裝點火鎖芯保護裝置的費用可能超過5億美元。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
大和:明年中國乘用車L3級滲透率約1%銷量25.7萬輛 料3股受惠
大和發報告指，近日，中國工信部向長安汽車及北汽藍谷首批L3級自動駕駛車型產品批出准入許可，標誌著乘用車L3級自動駕駛商業化邁出關鍵一步。該行認為，此舉意味著L3級自動駕駛開始在中國乘用車市場落地。報告表示，工信部發布《汽車行業穩增長工作方案（2025–2026年）》，提出「推進智能網聯汽車車路雲一體化試點，有條件批准L3級自動駕駛准入」。因此，大和預計2026年將有更多L3級車型獲許可，2026年中國乘用車市場L3級功能滲透率約1%，對應銷量約25.7萬輛。隨著L3級自動駕駛在乘用車市場逐步滲透，該行認為地平線機器人(09660)、禾賽(02525)以及速騰聚創(02498)將直接受益。 (CW)infocast ・ 7 小時前
Tesla 在 Robotaxi 部署速度上面臨關鍵指標挑戰
根據高盛的 Mark Delaney 表示，Tesla 在 Robotaxi 指標上的表現至關重要TechRitual ・ 12 小時前
小鵬汽車已在廣州獲L3級自動駕駛道路測試牌照
今日消息，小鵬汽車(09868)已在廣州獲得L3級自動駕駛道路測試牌照，並啟動常態化的L3道路測試。該牌照主要用於在廣州市智能網聯汽車測試高快速道路上進行有條件自動駕駛的測試。 #小鵬汽車 #自動駕駛 (CW)infocast ・ 1 天前
福特擬重組電動車業務並計提195億美元費用 放緩純電車型而押注混動
【彭博】— 福特汽車宣布將對其多年來難以盈利的電動車業務實施大規模重組，並為此計提195億美元的費用。Bloomberg ・ 1 天前
特斯拉升超3% 馬斯克證實Robotaxi無駕駛測試 華爾街多頭看好成「金雞母」
特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價周一 (15 日) 上漲 3.56%，主要因其無人計程車 Robotaxi 業務再傳利多進展，華爾街知名多頭更直言，這家電動車製造商的「自動駕駛篇章」已正式展開。鉅亨網 ・ 1 天前
工信部擬推七項汽車強制國標 涉車門把手及電動車安全
工信部發公告稱，就《汽車車門把手安全技術要求》等七項強制性國家標準(報批稿)及《電動汽車安全要求》強制性國家標準外文版(報批稿)公開徵求意見，公示期及反饋方式同步配發。 資料顯示，此次報批稿由國家標準委下達計劃，工信部組織編制，覆蓋車門把手機械強度、緊急開啟、防夾保護及電動車電氣安全、碰撞後斷電等關鍵指標，旨在補齊內地汽車被動與主動安全短板，為後續行業准入與召回監管提供技術依據。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
傳小鵬汽車(09868.HK)在廣州獲L3級自動駕駛道路測試牌照
《第一財經獲》報道，小鵬汽車-W(09868.HK)已在廣州市獲得L3級自動駕駛道路測試牌照，並啟動常態化的L3道路測試，該牌照主要用於在廣州市智能網聯汽車，測試高快速道路上進行有條件自動駕駛的測試。 小鵬汽車此前已正式發布具備L4級能力的第二代VLA，該軟件預計將在明年首季量產，到明年公司計劃推出量產的軟硬件都達到L4級自動駕駛水平的車型。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
福特(F.US)改革電動車業務 涉195億美元撥備開支
福特汽車(F.US)將電動車業務進行全面改革，取消電動F系列農夫車項目，將生產重心轉向汽油及混合動力汽車，並改造電動車電池工廠。集團預計將會錄得195億美元的撥備，當中大部分會於第四季入帳。 福特電動車部門負責人Andrew Frick表示，上述措施將可帶動福特的電動車業務在2029年獲得盈利。該部門去年虧損51億美元，預計今年虧損可能會更加嚴重。 福特將今年息稅前利潤預測上調至70億美元，高於先前估計的60億至65億美元，受惠於在降低成本方面取得的進展以及公司向利潤更高的車型轉型。福特利政總裁Jim Farley表示，將於2027年推出的小型兼低成本電動車系列，強調公司仍然能與比亞迪(01211.HK)等低成本中國電動車製造商競爭，不會將未來拱手讓給中國車廠。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
